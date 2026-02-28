Артистка Виктория Макарская поделилась «лайфхаком», который снимет отёк с лица за 10 минут
Российская певица и киноактриса Виктория Макарская поделилась с подписчикам в соцсетях «необычным лайфхаком», который помогает ей быстро снять отёк с лица перед выступлениями.
Артистка пояснила, что ей помогают частые прогулки, питье чистой воды и обычные резинки. По словам знаменитости, если приподнять мочку уха и зафиксировать её резинкой, то открывается лимфоток, и лишняя жидкость быстро уходит, снимая отеки и делая лицо более свежим. Весь процесс занимает около 10 минут.
«Сейчас ещё глаза накрашу и буду просто как куколка красивая на концерте», — цитирует Макарскую Super.ru.Напомним, что звезда счастлива в браке с актёром Антоном Макарским уже более 25 лет. Виктория является мамой двоих детей, Марии и Ивана. В прошлом году «всплыло» старое интервью Макарского, в котором он рассуждает на тему отношений с супругой. Его слова навели фанатов на предположения о том, что Виктория — жертва домашнего насилия.
Однако знаменитость опровергла слухи о том, что её якобы избивают, а также отвергла заявления о возможном разводе, проблемах мужа с законом или алкоголем. Макарская подчеркнула, что довольна своей семейной жизнью, и призвала не верить ложным публикациям.