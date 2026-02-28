Артистка Виктория Макарская поделилась «лайфхаком», который снимет отёк с лица за 10 минут

28 февраля 2026, 05:09

Артистка Виктория Макарская избавилась от отёков на лице с помощью резиночек на ушах

Виктория Макарская (Фото: Instagram* @makarskie)

Российская певица и киноактриса Виктория Макарская поделилась с подписчикам в соцсетях «необычным лайфхаком», который помогает ей быстро снять отёк с лица перед выступлениями.





Артистка пояснила, что ей помогают частые прогулки, питье чистой воды и обычные резинки. По словам знаменитости, если приподнять мочку уха и зафиксировать её резинкой, то открывается лимфоток, и лишняя жидкость быстро уходит, снимая отеки и делая лицо более свежим. Весь процесс занимает около 10 минут.



Виктория Макарская (Фото: кадр видео Instagram* @makarskie)

«Сейчас ещё глаза накрашу и буду просто как куколка красивая на концерте», — цитирует Макарскую Super.ru.