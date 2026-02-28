Умер легенда американского рок-н-ролла Нил Седака
На 87-м году жизни скончался американский музыкант и легенда рок-н-рола Нил Седака
Известный американский пианист, вокалист и автор песен Нил Седака скончался в возрасте 86 лет. О смерти музыканта сообщила его семья на официальной странице погибшего в соцсети Instagram*.
Седака родился в Нью-Йорке в 1939 году, пик его карьеры пришёлся на 1960-е. Такие хиты, как «Oh! Carol», «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do», неоднократно возглавляли мировые чарты и принесли исполнителю всемирную известность.
«Он был настоящей легендой рок-н-ролла и являлся источником вдохновения для миллионов людей», — говорится в сообщении.Родные назвали его внезапную кончину огромной потерей и подчеркнули, что в их сердцах Седака навеки останется замечательным человеком, по которому семья будет скучать. Причина смерти знаменитости не раскрывается.
