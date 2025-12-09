«Вряд ли иск будет успешен»: адвокат высказался по делу Андреасяна и Картозии

09 декабря 2025, 19:19

Иск Сарика Андреасяна против Николя Картозии получил новый поворот

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

Судебное разбирательство между Сариком Андреасяном и Николаем Картозией вновь активизировалось: назначенная ранее экспертиза завершена и материалы дела вернулись в суд.





Адвокат Ольга Власова в комментарии «Звездачу» объяснила, какое значение имеет появление экспертизы и каковы перспективы процесса.



Она напомнила, что любые оценочные мнения не могут считаться порочащими сведениями. Критика фильма, книги или другого творческого произведения — всегда субъективное видение автора рецензии.





«Нельзя забывать, что оценочные суждения не являются сведениями порочащими и несоответствующими действительности. Любая рецензия на фильм, книгу и любое другое художественное произведение — это личное мнение рецензента. Было бы странно, если бы в свое время Пушкин или Гоголь подали в суд на Белинского за то, что он жестко критиковал их произведения. Если рецензия не содержит явных категоричных утверждений, порочащих честь и достоинство автора, и откровенных оскорблений, то вряд ли такой иск будет успешен», — заявила Власова.