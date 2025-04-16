Валерия прыгала от радости, а Иосиф не понял: как невестка певицы сообщила свекрам о беременности

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)
В ноябре 2024 года стало известно, что сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Девушка показала ролик, где Иосиф и Валерия узнали о том, что станут бабушкой и дедушкой второй раз.
«Реакция Иосифа и Валерии. Мы сказали, что Селин сделала им открытку, и подарили ее, в ракушке лежал тест», — объяснила Лиана.
Валерия сразу поняла, в чём дело, а вот Пригожину потребовались пояснения. Переждав восторженные крики жены, Иосиф попросил прояснить ситуацию. Когда он понял, что Лиана ждёт второго ребёнка, то сразу заулыбался.
Подписчики положительно отозвались о происходящем на видео и выразили надежду на то, что Иосифа уже уведомили о том, что он скоро вновь станет дедом.
Напомним, Лиане рожать уже в ближайшие дни. ПДР стоит на конец апреля.
Читайте также:
«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая
«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
«Период переосмысления»: Валерия рассказала о личной трагедии после развода с Шульгиным
Элина Позднякова