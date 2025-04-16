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Валерия прыгала от радости, а Иосиф не понял: как невестка певицы сообщила свекрам о беременности

Невестка Валерии показала видео, как рассказала свёкрам о второй беременности
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

В ноябре 2024 года стало известно, что сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Девушка показала ролик, где Иосиф и Валерия узнали о том, что станут бабушкой и дедушкой второй раз.
«Реакция Иосифа и Валерии. Мы сказали, что Селин сделала им открытку, и подарили ее, в ракушке лежал тест», — объяснила Лиана.

Валерия сразу поняла, в чём дело, а вот Пригожину потребовались пояснения. Переждав восторженные крики жены, Иосиф попросил прояснить ситуацию. Когда он понял, что Лиана ждёт второго ребёнка, то сразу заулыбался.

Подписчики положительно отозвались о происходящем на видео и выразили надежду на то, что Иосифа уже уведомили о том, что он скоро вновь станет дедом.

Напомним, Лиане рожать уже в ближайшие дни. ПДР стоит на конец апреля.

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#пригожин
Ксению Бородину высмеяли за «подражание» молодой жене ее бывшего мужа Омарова
Ксения Бородина пришла в той же одежде, что и жена её бывшего мужа
16 апреля 2025, 09:22

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Над телеведущей Ксенией Бородиной смеются в соцсетях за её неумение подбирать наряды: она надевает то, что кто-то из звёзд когда-то носил. Так, Ксения надела чулки на одну из премий, а этот элемент одежды уже выгуливала Оксана Самойлова. Кроме того, эти чулки стоят баснословных денег — 14,5 тыс. рублей.
Но в больший просак Ксения попала, когда пришла в том же костюме, что и жена Курбана Омарова — Валерия. Напомним, что Курбан был женат на Бородиной.

То ли со стилистом не повезло, то ли свадебные хлопоты занимают всё время телеведущей — причина такого незнания светских образов неизвестна.

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Прилучный, Башаров, Домогаров и скандальные истории других актеров, замешанных в насилии над женщинами

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#звёзды
#одежда
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Прилучный, Башаров, Домогаров и скандальные истории других актеров, замешанных в насилии над женщинами
16 апреля 2025, 09:04

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Домашнее насилие — это глобальная проблема, особенно затрагивающая женщин и детей. В России около 25% населения сталкивались с бытовым насилием, однако реальная статистика может быть выше из-за нежелания жертв обращаться за помощью.
В мире знаменитостей случаи насилия иногда становятся известными, когда публичные личности раскрывают свои истории. В материале «Радио 1» мы рассмотрим несколько известных актеров, которые проявляли жестокость по отношению к своим женам.

Мэл Гибсон

Голливудский актер оказался в центре скандала, связанного с домашним насилием, когда его бывшая подруга и мать его ребенка, российская пианистка Оксана Григорьева, обратилась за помощью.

Их звездный роман длился всего год, но судебные разбирательства затянулись на долгие месяцы. В ходе одного из конфликтов актер ударил Григорьеву по лицу, когда она держала на руках их малыша, в результате чего пианистка потеряла два зуба.

За несколько дней до начала судебного разбирательства Гибсон заключил сделку с американской юстицией: он публично признал свою вину в насилии, чтобы избежать реального тюремного заключения. В итоге актер был осужден условно и приговорен к исправительным работам, а также к обязательным занятиям с психотерапевтом.

Mel Gibson (Фото: Instagram* @official.mel_gibson)

Марат Башаров

Марат Башаров стал едва ли не самым известным домашним тираном на отечественной сцене. Многие женщины, которые пытались построить с ним отношения, становились жертвами его нестабильной психики.

Его первая гражданская жена, Елизавета Круцко, пыталась защитить бывшего мужа, утверждая, что он не проявлял к ней насилия. Однако сам Башаров признался в том, что иногда применял легкие шлепки.

Его вторая жена, актриса Екатерина Архарова, стала жертвой серьезного насилия: он избил ее до комы, сломав нос. Третья супруга, Елизавета Шевыркова, также подвергалась его рукоприкладству, но прощала его. Их брак закончился после того, как он сломал ей нос.

Несмотря на это, у него не было ни одной судимости — только несколько отстранений от участия в телепроектах. В настоящее время он продолжает получать предложения от режиссеров.

Марат Башаров (Фото: РИА новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Домогаров

Александр Домогаров, казалось бы, спокойный человек, удивил многих своей агрессивной стороной. Его жены, включая гражданских, не ожидали такого поведения, однако каждая из них столкнулась со скандалами и слухами о рукоприкладстве.

Сначала актер отрицал все обвинения, но затем объяснил свои недостойные поступки «маленьким злобным существом», живущим в каждом человеке. Это «существо» проявлялось в периоды злоупотребления алкоголем.

Актриса Марина Александрова, не прислушавшись к опыту предыдущих жен Домогарова, тоже испытала на себе его агрессию. Их отношения начинались как настоящая сказка, но закончились насилием. Александрова признает, что Александр «открыл в ней любовь», но простить его избиения, запои и измены ей не удалось.

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Ефремов

Все проблемы Михаила Ефремова были связаны с алкоголем и агрессией.

С юных лет он проявлял склонность к насилию: однажды избил пожилого ветерана и, чтобы избежать тюрьмы, ушел служить в армию. Позже он покалечил своего коллегу по театру, из-за чего тот не смог иметь детей.

Его жены и любовницы также страдали от его поведения. В состоянии алкогольного опьянения он не только наносил им побои, но и вовлекал в мир спиртного и наркотиков. Несмотря на его необычайное обаяние, которое заставляло женщин прощать ему множество обид и терпеть физическую и душевную боль, агрессивные наклонности и зависимости так и остались неизлеченными. В конечном итоге это привело к трагедии: «душа компании» стал виновником смертельной аварии, произошедшей по его вине в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Павел Прилучный

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжает вызывать обсуждения. Хотя пара уже рассталась, вопросы, касающиеся содержания детей, все еще решаются в суде.

Скандалы в их семье начались задолго до развода: в канун Нового 2019 года к их дому прибыла полиция по вызову подруги Агаты, Мариам Халиловой, которая сообщила, что Прилучный избивает жену и не позволяет ей покинуть дом.

Павел Прилучный (Фото: ВКонтакте @priluchny2022)

Хотя пара не прокомментировала этот инцидент, Агата уверила поклонников, что они помирились. Однако это продлилось всего год: в период пандемии, в 2020 году, Муцениеце обратилась к своей матери через соцсети и сообщила, что Павел избивает её, доводит детей до слез, выгоняет их из дома и злоупотребляет алкоголем. В итоге пара развелась.

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«Украшения по цене московской квартиры»: Алсу блеснула дорогими бриллиантами на премии BraVo
Алсу пришла на премию BraVo в бриллиантах ценой с «однушку» в Москве
16 апреля 2025, 06:24

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певица Алсу появилась на премии BraVo в Большом театре, надев украшения по стоимости как столичная квартира. Ее черное платье и бриллиантовый ансамбль сделали выход на звездную дорожку очень эффектным.
Церемония международной музыкальной премии была приурочена к 25-летию Radio Monte Carlo. Для своего выхода Алсу выбрала платье с хрустальной отделкой, дополнив его серьгами за 2 миллиона рублей, браслетом и кольцом с крупным бриллиантом огранки «багет». Высокая укладка и элегантный образ подчеркнули статус стильной звезды.

Общая стоимость ее украшений, по оценкам «Комсомольской Правды», может быть примерно в десять раз дороже, чем серьги — достигая цены однокомнатной квартиры в Москве.

Алсу (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)

Еще одним изящным нарядом она похвасталась в личном блоге 15 января.

«Мой образ black&silver вчера на премии "VOICE. Главные Лица"», — подписала Алсу, показав, как идет неспешной походкой, позволяя оценить визуал. В конце клипа она сверкнула перстнем и послала подписчикам воздушный поцелуй.
Алсу (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)

Алсу поделилась, что после развода нашла вдохновение в создании бренда одежды. Вместе с подругой она запустила линию женственных и удобных нарядов, воплощая давнюю мечту.

«У нас очень женственная, элегантная одежда. Мы не гонимся за какими-то ультрамодными брендами, у нас просто одежда для женщин, которые любят подчеркнуть свою красоту. И главное, что это очень носибельная одежда. Так что, можно сказать, ещё одна моя мечта осуществилась с этим проектом», — объяснила она журналистам «Комсомольской Правды».
Певица призналась, что вкладывает в проект душу, создавая одежду для тех, кто ценит красоту и комфорт.

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«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом
Марк Эйдельштейн рассказал об их с Борисовым напряженной встрече с Канье Уэстом
16 апреля 2025, 05:00

Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* @mark.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряженной атмосфере. Случайное столкновение в лифте едва не закончилось конфликтом, признался Эйдельштейн на шоу «Вписка».
Марк и его коллега Юра Борисов, звезды фильма «Анора», провели несколько месяцев в США, где пересеклись с известными зарубежными знаменитостями. Один раз они в лифте столкнулись с двумя крупными парнями, одним из которых оказался Уэст.

«Заходят два чувака, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: «Это мой любимый цвет, коричневый». И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает», — вспоминал актер.
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* @mark.eydel)

Рэпер начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актеров в краже дизайна.

Марк сказал, что на Юре был российский бренд. Спор накалялся, и Эйдельштейн подумал, что дело дойдет до драки, но рэпер вышел на четвертом этаже, бросив напоследок совет купить его «оригинальное худи».

Только после этого Марк понял, с кем говорил.

Ранее Марк Эйдельштейн признался, что в какой-то момент начал завидовать коллеге Юре Борисову, которому достаётся больше внимания на престижных премиях. Однако он справился с неприятными ощущениями: помог сам Юра, с которым он сильно сдружился, и осознание различий того, как складывалась их карьера.

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«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней
Смагажевский опубликовал огромный пост с извинениями за ссору перед Ермолаевой
16 апреля 2025, 04:15

Алексей Смагжевский (Фото: Instagram* @smagazhevsky)

Блогер Алексей Смагажевский публично извинился перед женой Нелли Ермолаевой за то, что бросил ее, рассказав про детали расставания в личном блоге. Его откровенный пост о любви и ошибках растрогал фанатов. О воссоединении пары стало известно недавно, однако они давали мало комментариев о случившемся.
«Я выбрал быть правым… и чуть не потерял всё», — признался блогер вечером 15 апреля.
В ноябре прошлого года Алексей шокировал всех, заявив в соцсетях о разрыве с телеведущей скандального проекта «Дом-2» Нелли, даже не обсудив это с ней.

«В любых отношениях ответственность всегда распространяется на двоих. Но в тот раз — я был тем, кто выбрал обиду, принципы и эго, а не любовь. Мне казалось, меня задели как мужчину и я должен доказать — со мной нельзя так. Я включил позицию жертвы, захотел какой-то иллюзорной справедливости. И в этой внутренней войне я проиграл самое ценное. Забыл, что моя женщина — не соперник, а партнер. Что за ее словами стояли чувства. Что она — живая, ранимая, искренняя», — объяснил Смагажевский.
Алексей Смагжевский (Фото: кадр видео Instagram* @smagazhevsky)

После ссоры он улетел в Таиланд, чтобы отвлечься и «закрыться» от проблемы.

«Думал, пройдет месяц — всё уляжется. Но не уляглось. Каждая ночь там была как суд. Мои мысли рвали меня изнутри. Никакие практики, медитации, советы «игнорируй — сама вернётся» не помогали. Потому что душу не обманешь», — рассказал Смагажевский о своих настоящи чувствах в период расставания.
«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании
«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании
В беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева также рассказала о своём видении ситуации в тот период.

«Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. (...) Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — пояснила она.
Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: кадр видео Instagram* @ermolaevanelly)

Несмотря на ссору, Нелли и Алексей все еще любили друг друга. Примириться им мешала лишь гордость — при этом стоит отметить, что причины их временного расставания до сих пор неизвестны.

Оба нашли в себе силы простить партнера. В марте пара вдруг появилась вместе на премьере «Актерище» в Москве, заинтриговав публику.

Теперь Смагажевский обещает быть любящим, а не правым. Он благодарит Нелли за новый шанс и клянется, что больше не уйдет. В следующий раз в первую очередь обязательно будет с ней все проговаривать.

Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: Instagram* @smagazhevsky)

«Я понял: мой мир — это она. Моя жена. Моя подруга. Моя вселенная. И я пошёл за ней. Не ради красивого жеста. А потому что сердцем знал — я хочу идти с ней всю жизнь. Делать. Не говорить. Слышать. Не оправдываться. (...) Нелли, я люблю тебя. И благодарю за нашу новую главу. Пусть она будет честной. Живой. И полной настоящих поступков», — закончил свой пост он.
Фанаты поддерживают пару, восхищаясь смелостью Алексея и возродившейся любовью пары. Многие указали на то, что споров и конфликтов в близких отношениях невозможно избежать. Люди, которые действительно любят, способны преодолеть тяжелое время, простить друг друга и не допускать прошлых ошибок вновь.

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