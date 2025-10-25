Дима Билан за минуту сделал учительницу из Красноярска звездой соцсетей

25 октября 2025, 20:50

Билан после концерта в Красноярске сделал известной местную учительницу физики

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Певец Дима Билан помог стать известной учительнице физики из Красноярска после концерта. Об этом стало известно из его личного блога.





Билан выступил с концертом в Красноярске 21 октября. Во время песни «Ночной хулиган» артист спустился в зрительный зал и начал подходить к публике. Он выбрал одну из зрительниц и сел к ней на колени. Певец обнял женщину, спел несколько строк и вернулся на сцену, чтобы продолжить выступление.



Видео этого момента быстро набрало популярность в социальных сетях. Ученики одной из местных школ узнали в женщине свою учительницу физики. Артист опубликовал у себя в социальных сетях скриншоты переписки школьников, которые выражали удивление.

«Я знаю, кого ставить в неловкое положение», — прокомментировал публикацию Билан.

