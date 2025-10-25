Возлюбленная Тимати Валентина Иванова обратилась в клинику, чтобы вернуть фигуру

25 октября 2025, 19:16

Валентина Иванова начала восстановление фигуры после родов в клинике

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова начала программу по восстановлению фигуры после родов. Она сообщила об этом в личном блоге.





Иванова, которая родила дочь Тимати 2 августа, планирует сбросить вес, набранный во время беременности. По словам модели, она поправилась на девять килограммов.



Валентина опубликовала фотографию из медицинского центра.

«Готовлю тело к отдыху. Будем возвращать красоту и тонус тела. А я буду делиться с вами результатом», — подписала она фото.

