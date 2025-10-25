Возлюбленная Тимати Валентина Иванова обратилась в клинику, чтобы вернуть фигуру
Валентина Иванова начала восстановление фигуры после родов в клинике
Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова начала программу по восстановлению фигуры после родов. Она сообщила об этом в личном блоге.
Иванова, которая родила дочь Тимати 2 августа, планирует сбросить вес, набранный во время беременности. По словам модели, она поправилась на девять килограммов.
Валентина опубликовала фотографию из медицинского центра.
«Готовлю тело к отдыху. Будем возвращать красоту и тонус тела. А я буду делиться с вами результатом», — подписала она фото.Модель не стала раскрывать место своего будущего отпуска, но намекнула на поездку в тёплую страну, опубликовав снимок купальника. Она не уточнила, с кем останется её новорождённая дочь.
