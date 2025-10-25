Достижения.рф

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова обратилась в клинику, чтобы вернуть фигуру

Валентина Иванова начала восстановление фигуры после родов в клинике
Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова начала программу по восстановлению фигуры после родов. Она сообщила об этом в личном блоге.



Иванова, которая родила дочь Тимати 2 августа, планирует сбросить вес, набранный во время беременности. По словам модели, она поправилась на девять килограммов.

Валентина опубликовала фотографию из медицинского центра.

«Готовлю тело к отдыху. Будем возвращать красоту и тонус тела. А я буду делиться с вами результатом», — подписала она фото.
Модель не стала раскрывать место своего будущего отпуска, но намекнула на поездку в тёплую страну, опубликовав снимок купальника. Она не уточнила, с кем останется её новорождённая дочь.

Ранее в Казахстане либералы попытались сорвать концерт Тимати из-за его пророссийской позиции.
Ольга Щелокова

