Меган Фокс поразила фанатов горячей фотосессией к Хэллоуину в образе сирены

01 ноября 2026, 06:47

Актриса Меган Фокс предстала в образе сирены в новой фотосессии

Меган Фокс (Фото: Instagram* / @meganfox)

Американская актриса Меган Фокс порадовала фанатов свежей фотосессией к Хэллоуину в личном блоге. На этот раз она перевоплотилась в сирену.