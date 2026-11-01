Меган Фокс поразила фанатов горячей фотосессией к Хэллоуину в образе сирены
Американская актриса Меган Фокс порадовала фанатов свежей фотосессией к Хэллоуину в личном блоге. На этот раз она перевоплотилась в сирену.
Эффектный образ получился за счёт контрастных деталей: фактурного лифа, будто отлитого из жидкого металла, и юбки‑хвоста из сетчатой ткани. Атмосферу завершают перчатки с имитацией перепонок на пальцах, которые органично вписываются в мрачную готическую стилистику.
Публикация быстро стала хитом. Меньше чем за три часа фото собрали почти 900 тысяч лайков.
Это не первая тематическая работа звезды. Ранее Фокс уже выкладывала кадры, где предстала в образе ведьмы. Тогда актриса позировала в полупрозрачной кружевной сорочке, под которой виднелось красное бельё. Особого колорита снимкам добавил антураж — комната с антикварной мебелью и мерцанием горящих свечей.
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