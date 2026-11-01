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Меган Фокс поразила фанатов горячей фотосессией к Хэллоуину в образе сирены

Актриса Меган Фокс предстала в образе сирены в новой фотосессии
Меган Фокс (Фото: Instagram* / @meganfox)

Американская актриса Меган Фокс порадовала фанатов свежей фотосессией к Хэллоуину в личном блоге. На этот раз она перевоплотилась в сирену.



Эффектный образ получился за счёт контрастных деталей: фактурного лифа, будто отлитого из жидкого металла, и юбки‑хвоста из сетчатой ткани. Атмосферу завершают перчатки с имитацией перепонок на пальцах, которые органично вписываются в мрачную готическую стилистику.

Меган Фокс (Фото: Instagram* / @meganfox)
Публикация быстро стала хитом. Меньше чем за три часа фото собрали почти 900 тысяч лайков.

Это не первая тематическая работа звезды. Ранее Фокс уже выкладывала кадры, где предстала в образе ведьмы. Тогда актриса позировала в полупрозрачной кружевной сорочке, под которой виднелось красное бельё. Особого колорита снимкам добавил антураж — комната с антикварной мебелью и мерцанием горящих свечей.
Александр Огарёв

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