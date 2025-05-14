«У нас лучше»: Бабкина призналась, почему ненавидит отдыхать за границей

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«Я каждый раз на этом нашем полуострове нахожу что-то новое. Обожаю Ялту и ее окрестности, очень меня каждый раз впечатляет Ласточкино гнездо, дворец Воронцова», — рассказала Бабкина в интервью Общественной Службе Новостей.
Она также добавила, что и летом текущего года вновь отправится именно в Крым и побывает в степи, поскольку все горные места певица уже посетила.
«Но, честно говоря, я не доехала в прошлый раз до Генуэзской крепости. Вот это именно то, что меня сейчас больше всего в Крыму влечет. А вот зарубежные курорты не люблю, язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — отметила артистка.
По словам Бабкиной, Крым является местом, которое она старается посещать каждый год.
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