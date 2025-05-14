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«У нас лучше»: Бабкина призналась, почему ненавидит отдыхать за границей

Надежда Бабкина призналась, что любит отдыхать в Крыму
Фото: iStock/possum1961

Фото: iStock/possum1961

«Я каждый раз на этом нашем полуострове нахожу что-то новое. Обожаю Ялту и ее окрестности, очень меня каждый раз впечатляет Ласточкино гнездо, дворец Воронцова», — рассказала Бабкина в интервью Общественной Службе Новостей.

Она также добавила, что и летом текущего года вновь отправится именно в Крым и побывает в степи, поскольку все горные места певица уже посетила.

«Но, честно говоря, я не доехала в прошлый раз до Генуэзской крепости. Вот это именно то, что меня сейчас больше всего в Крыму влечет. А вот зарубежные курорты не люблю, язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — отметила артистка.

По словам Бабкиной, Крым является местом, которое она старается посещать каждый год.

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Модель Алеся Кафельникова выложила кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте
Модель Алеся Кафельникова опубликовала новый снимок в платье с глубоким декольте
14 мая 2025, 00:14

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Модель Алеся Кафельникова, недавно вернувшаяся в индустрию после рождения дочери, продолжает удивлять смелыми луками. Её последняя публикация в шелковом наряде травянисто-зеленого оттенка с экстремально глубоким декольте собрала тысячи восторженных комментариев.
Кафельникова выбрала платье, выгодно подчеркивающее её фигуру, дополнив его жемчужными акцентами. Золотисто-русые волосы, собранные в элегантную прическу с зеленым платком, и нюдовый макияж создали образ, который поклонники назвали «африканской мечтой».

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)

Сама Алесия отметила в подписи: «Зеленый ощущается божественно».

В марте Кафельникова столкнулась с хейтом в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Часть подписчиков возмутилась смене образа, назвав новую грудь похожей на «два шара».

Алеся не стала бурно реагировать на негатив и объяснила, что после месяцев кормления ребенка ее грудь не восстанавливалась сама. Это и подтолкнуло модель обратиться к врачебному вмешательству.

Кафельникова обожает свою дочку. Она открыто заявляет, что ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Когда Алеся в России, то живет в Москве.

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Продюсеры перестали предлагать Аглае Шиловской работу из-за слухов о беременности
13 мая 2025, 22:56

Аглая Шиловская и Александр Устюгов (Фото: Инстаграм* @aglaiashilovskaia)

Артисты Александр Устюгов и Аглая Шиловская вместе появились на XII Премии АПКиТ. Для фанатов отношения пары давно не секрет — актеры впервые встретились на съемках. С того времени как их роман начали обсуждать в инфополе, пару преследуют слухи о беременности.
«Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам, показать, что у нее нет живота», — обратил внимание Александр в беседе с Super.

Актер подчеркнул, что каждый год в день рождения Шиловской в Сети появляются сообщения о беременности артистки.

«Звонят, говорят, мы ждём, когда вы родите», — уточнила Аглая.

На вопрос, хотят ли они совместных детей, влюбленные ответили утвердительно, но сообщения о беременности опровергли.

«Конечно, хотелось бы, а там как бог даст. Девочка или мальчик — не важно. Вообще все равно», — подчеркнула Шиловская.

Устюгов поддержал Аглаю — Александр так же объявил, что пол будущего наследника для него не имеет значения: артист будет рад и мальчику, и девочке.

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Звезда «Уральских пельменей» случайно рассекретила свадьбу Ксении Корневой после срыва помолвки
Звезда «Уральских пельменей» Илана заявила о свадьбе Ксении Корневой в июле
13 мая 2025, 22:15

Ксения Корнева (Фото: Инстаграм* @kseha_ha)

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в скором времени заключит брак. Об этом сообщила ее коллега по проекту Илана Дылдина в своем личном блоге.
Весной текущего года Ксения перестала скрывать нового возлюбленного, с которым вступила в отношения после неожиданного срыва помолвки.

Пока неизвестно, чем занимается избранник актрисы, но, судя по всему, он уже попросил ее руки. Илана проговорилась о подготовке к свадьбе подруги в беседе с подписчиками.

В соцсетях Дылдина предложила фолловерам угадать, зачем она прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Корневой.

«Не, у нее же в июле», — ответила на комментарий Илана.

Кстати, сама актриса комментировать новости о бракосочетании пока не спешит. А в Интернете ее уже активно поздравляют с предстоящим торжеством.

«Мы будем счастливы за Ксюшеньку!», — отметили фанаты.

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Александр Петров признался, что Милош Бикович делится с ним родительским опытом
13 мая 2025, 22:11

Александр Петров (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

В начале апреля Александр Петров впервые стал отцом. Быть родителем нелегко и порой требуется помощь кого-то со стороны. Опытным помощником для актера выступил его коллега Милош Бикович. Об этом артисты рассказали журналистам на XII Премии АПКиТ.
«Милош часто делится своим опытом, какими-то лайфхаками. За это ему огромное сердечное спасибо», — выразил благодарность коллеге Петров.

Бикович поделился, что отлично понимает Александра, ведь ему самому приходится иметь дело с воспитанием ребенка. Судя по всему, он прекрасно понимает, что такое бессонные ночи.

«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из неё. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — уточнил звезда сериала «Отель Элеон» в беседе с Super.

Со слов Милоша, главный совет, который он дал Александру, — не упускать возможностью перевести дух.

«Спи, когда можешь, в каждый момент, когда у тебя есть возможность, — спи», — рассказал о лайфхаке Бикович.

Напомним, Милош стал отцом в январе 2024 года.

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Актриса Анна Пересильд наговорила Никите Кологривому море комплиментов: «Такой чудесный»
Актриса Анна Пересильд назвала Никиту Кологривого чудесным
13 мая 2025, 21:48

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)

Актриса Анна Пересильд в беседе с Надеждой Стрелец рассказала о поведении коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Она назвала артиста «чудесным» и «очень простым».
После успеха проекта Кологривый начал попадать в скандалы. Сначала раскритиковал легендарных актеров, затем отсидел 7 суток за дебош в баре.

Анна уверена, что каждый по-своему переживает известность. Актриса наговорила Кологривому море комплиментов.

«Я хочу сказать, что Никита уже восстановился… А вот недавно я его увидела на какой-то премьере. И он такой чудесный, какой-то очень простой, очень хороший», — откровенничала артистка.

Еще Персильд порассуждала о личной жизни и заявила, что теперь будет держать ее в секрете после опыта отношений с Ярославом Могильниковым.

«Я немного была маленькой для того, чтобы все-таки понять, что есть личная жизнь, есть публичная жизнь», — призналась Анна.

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