«Она услышала, как я пою»: Никита Джигурда откровенно высказался о любви к Марине Анисиной
Никита Джигурда стал гостем нового выпуска «Шоу Воли», где поделился неожиданными подробностями своей семейной жизни с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной.
Во время эфира артист вспомнил историю их знакомства и признался, что сумел покорить знаменитую спортсменку благодаря песням на стихи Сергея Есенина. По словам Джигурды, именно его исполнение произвело на Анисину сильное впечатление.
Кроме того, Никита Джигурда рассказал, что присутствовал на родах супруги по её просьбе. Артист отметил, что старался поддерживать жену в самый сложный момент — пел ей песни и называл своей «богиней».
С присущей ему эмоциональностью Джигурда также пошутил, что ещё в детстве мечтал стать гинекологом, однако судьба сложилась иначе. Несмотря на это, он не сомневался, когда жена попросила его остаться рядом во время рождения ребёнка.
Артист подчеркнул, что считает их историю любви по-настоящему судьбоносной и уверен: между ним и Мариной Анисиной возникла особая связь с первой встречи.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России