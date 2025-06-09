«Она всё придумала»: Анна Седокова убедила Яниса Тимму жениться на ней, заявив о беременности

09 июня 2025, 18:29

Адвокат Тиммы: Седокова убедила Яниса жениться, заявив о беременности

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Родные погибшего в декабре прошлого года баскетболиста Яниса Тиммы продолжают обвинять его жену Анну Седокову в произошедшем. На этот раз адвокат семьи спортсмена раскрыла правду о свадьбе пары.





Отношения Анны и Яниса были непростыми и напоминали эмоциональные качели: они то бурно ссорились и выясняли отношения, но быстро мирились. Всё это проолжалось на протяжении почти пяти лет.



В начале декабря 2024 года супругов развели, однако решение не успело вступить в законную силу, поскольку Тимму обнаружили мёртвым. Это означает, что Седокова по-прежнему является его законной супругой. После смерти баскетболиста отношения Анны с его родителями перешли в перманентное состояние скандала.



Родные Тиммы заявляют, что невестка настраивала их сына против них, в результате, он разорвал отношения с отцом, поссорился с друзьями и во всём слушался жену. Общаться он продолжил только с матерью, которая тоже винит Анну в произошедшем.



Адвокат семьи Маргарита Гаврилова пролила свет на женитьбу звёздной пары.





«Ведь она (Анна Седокова – прим. ред.) даже убедила его, что в положении, поэтому состоялась свадьба. В начале их отношений он как-то прилетел в Латвию и маме говорил: ''У нас будет девочка!! Она шевелится уже''. Аусма спрашивает: какой срок? Оказывается два месяца. Конечно, она попыталась донести до него, что в это время плод ещё не шевелится. Но он был эмоционально так рад, сделал татуировку, что станет отцом. А потом Аня сказала, что выкидыш. Может, это мои домыслы, но думаю, она всё придумала. А он был зависим, всё для неё делал: стирал, убирал, готовил, стал отцом её сыну Гектору. Она лето провела в Москве, а он с мальчиком был в Америке!», – рассказала юрист в беседе с Woman.ru.