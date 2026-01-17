«Она жёсткий человек»: Григорий Лепс рассказал об отношениях с Авророй Кибой

17 января 2026, 22:46

Григорий Лепс признался, что невеста Аврора Киба иногда проверяет его телефон

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Григорий Лепс откровенно рассказал о своих отношениях с молодой невестой Авророй Кибой. Оь этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В блиц-интервью Георгию Иващенко артист признался, что возлюбленная бывает ревнивой и довольно требовательной, однако сам он относится к этому спокойно.



По словам Лепса, поводов для ревности он старается не давать, но Аврора всё равно может проявлять характер. Певец отметил, что девушка — человек жёсткий, привыкший держать ситуацию под контролем и не стесняющийся задавать прямые вопросы.





«Не думаю, что у Авроры бывают поводы для ревности. Хотя она довольно жёсткий человек. Может приревновать, попросить посмотреть телефон. Я ей даю, мне скрывать нечего… Я рад, что у Авроры нарастает популярность, всё хорошо. Я лично от этого утомился», — поделился Лепс.