«Они были лучшими друзьями»: дочь Синди Кроуфорд разбита после смерти Пресли Гербера
Кайя Гербер тяжело переживает смерть брата
Кайя Гербер тяжело переживает смерть своего старшего брата Пресли. 27-летний сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера умер 20 сентября в реабилитационном центре.
По словам источников Page Six, Кайя и Пресли были невероятно близки, поэтому потеря стала для неё особенно болезненной.
«Они были гораздо больше, чем просто брат и сестра. У неё разбито сердце. Они были как лучшие друзья», — рассказал инсайдер.О близкой связи брата и сестры ранее говорила и сама Кайя. В интервью Vogue она называла Пресли своим «абсолютным учителем» и рассказывала, что его открытость в вопросах ментального здоровья сильно повлияла на неё. За несколько дней до смерти брата Кайя также рассказывала, что он поддерживал её актёрскую работу и следил за её сериалом.
Синди Кроуфорд тоже неоднократно говорила о том, насколько близки её дети. Ещё до трагедии супермодель признавалась, что гордится отношениями Кайи и Пресли и рада видеть их тесную связь.
Сейчас семья переживает тяжёлую утрату и просит уважать их частную жизнь. Источники отмечают, что близкие стараются поддерживать друг друга и не оставлять Кайю и её родителей одних в этот период.
Причина смерти Пресли пока официально не установлена: после вскрытия медицинский эксперт отложил окончательное заключение до получения дополнительных результатов исследований.