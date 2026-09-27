«Они были лучшими друзьями»: дочь Синди Кроуфорд разбита после смерти Пресли Гербера

27 сентября 2026, 22:38

Кайя Гербер тяжело переживает смерть брата

Кайя Гербер (Фото: Instagram* / @kaiagerber)

Кайя Гербер тяжело переживает смерть своего старшего брата Пресли. 27-летний сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера умер 20 сентября в реабилитационном центре.





По словам источников Page Six, Кайя и Пресли были невероятно близки, поэтому потеря стала для неё особенно болезненной.





«Они были гораздо больше, чем просто брат и сестра. У неё разбито сердце. Они были как лучшие друзья», — рассказал инсайдер.