«Сам в шоке»: Олег Винник рассекретил роман со стюардессой
Бизнесмен Олег Винник показал новую возлюбленную после развода с женой
Бизнесмен Олег Винник рассекретил новые отношения. Избранницей предпринимателя стала девушка по имени Елена Елисеева, которая работает стюардессой.
Винник опубликовал в личном блоге совместную фотографию с возлюбленной. На снимке пара позирует вместе в расслабленных образах: Олег и Елена выбрали худи и удобные брюки в похожем стиле.
Новые отношения стали неожиданностью даже для некоторых подписчиков бизнесмена. Пользователи напомнили Виннику, что ещё недавно он говорил о неготовности к новому роману.
«Человек предполагает, а Бог располагает, сам в шоке», — с юмором ответил Олег на комментарии.Ещё этим летом Винник сообщил о разводе с женой Анной, с которой состоял в браке с 2023 года. Тогда бизнесмен подчеркнул, что решение было взвешенным и осознанным, и попросил поклонников не пытаться самостоятельно искать причины расставания. Позже Винник уточнил, что решение о разводе приняла Анна.
«Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись», — написал предприниматель.