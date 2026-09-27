«Сам в шоке»: Олег Винник рассекретил роман со стюардессой

27 сентября 2026, 22:20

Бизнесмен Олег Винник показал новую возлюбленную после развода с женой

Олег Винник с возлюбленной (Фото: Instagram* / @gelovinnik)

Бизнесмен Олег Винник рассекретил новые отношения. Избранницей предпринимателя стала девушка по имени Елена Елисеева, которая работает стюардессой.





Винник опубликовал в личном блоге совместную фотографию с возлюбленной. На снимке пара позирует вместе в расслабленных образах: Олег и Елена выбрали худи и удобные брюки в похожем стиле.



Новые отношения стали неожиданностью даже для некоторых подписчиков бизнесмена. Пользователи напомнили Виннику, что ещё недавно он говорил о неготовности к новому роману.





«Человек предполагает, а Бог располагает, сам в шоке», — с юмором ответил Олег на комментарии.

«Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись», — написал предприниматель.