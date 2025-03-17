«Они как из сериала»: Солистка «Непары» поддержала роман Мизулиной и SHAMAN

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN (Ярослав Дронов).
«Они даже похожи чем-то. Они просто как из сериала про "Дом дракона". Но на самом деле, безусловно, это очень здорово, когда люди находят друг друга. И очень хотелось бы, чтобы у каждого человека в жизни была вторая половинка», — приводит NEWS.ru слова Храмовой.
По ее словам, наличие второй половинки очень помогает и поддерживает в жизни.
О том, что пара в отношениях, стало известно на одном из концертов певца. Затем Дронов разместил в сети воодушевленный пост, поблагодарив Мизулину и фанатов.
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Элина Позднякова