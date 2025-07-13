«Я его осознанная любовь. Я вдохновляю»: 18-летняя актриса Олексюк выразила свои чувства к 50-летнему мужу Горобцу
Юная Александрина Олексюк с гордостью рассказала о любви к 50-летнему мужу, режиссеру Марку Горобцу, поделившись кадрами с их помолвки и свадьбы. 18-летняя актриса называет себя его «осознанной любовью», вдохновляющей на семью.
С хейтом в соцсетях пара, конечно, сталкивается: все-таки у них значительная разница в возрасте. К тому же, от первого брака у него есть дочь Алла, которая на год старше новой избранницы.
Пара познакомилась на съемках, где их роман стремительно перерос в серьезные отношения. На тот момент Олексюк была несовершеннолетней, и влюбленные не раскрывали глубину своих чувств и новости о помолвке, пока девушке не стукнуло 18. Несмотря на критику онлайн, Александрина уверяет, что довольна своим выбором.
«Кто бы что ни говорил — наша семья одна из самых счастливых. И это главное», — подчеркивала она.До отношений с Олексюк, известной по роли в фильме «Тур с Иванушками», Марк был уже трижды женат. Но его молодую любовь это не смущает.
«Быть его первой влюбленностью? Быть его школьной влюбленностью? Быть той, которая понравилась ему на работе?», — перечисляла в личном блоге Олексюк то, чего бы ей «хотелось», ссылаясь на прошлые отношения мужа.Молодая актриса нашла для себя совсем иной ответ: «Быть его осознанной любовью. Быть той, с кем он искренне захотел построить настоящую семью. Той, кто вдохновляет. Той, с кем он хочет прожить всю жизнь».
В блоге Александрина опубликовала видео с помолвки на озере Рица в Абхазии, где Марк сделал ей предложение вскоре после ее совершеннолетия. Актриса также выложила кадры свадьбы в Москве, где она блистала в коротком белом платье. Мероприятие прошло в декабре прошлого года.
Марк, в свою очередь, осыпает жену комплиментами, называя ее «самой умной, талантливой и любимой» и обещая быть рядом всегда. Режиссер не вдавался в детали того, как строились их отношения, поясняя, что «в двух словах» такое не объяснить. Однако он уточнял, что с новой женой его объединяют очень сильные чувства.
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