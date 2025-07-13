«Я его осознанная любовь. Я вдохновляю»: 18-летняя актриса Олексюк выразила свои чувства к 50-летнему мужу Горобцу

13 июля 2025, 05:40

18-летняя актриса Олексюк назвала себя «осознанной любовью» 50-летнего мужа Горобца

Марк Горобец и Александрина Олексюк (Фото: Instagram* @aleksandrinaoleksyuk)

Юная Александрина Олексюк с гордостью рассказала о любви к 50-летнему мужу, режиссеру Марку Горобцу, поделившись кадрами с их помолвки и свадьбы. 18-летняя актриса называет себя его «осознанной любовью», вдохновляющей на семью.





С хейтом в соцсетях пара, конечно, сталкивается: все-таки у них значительная разница в возрасте. К тому же, от первого брака у него есть дочь Алла, которая на год старше новой избранницы.



Пара познакомилась на съемках, где их роман стремительно перерос в серьезные отношения. На тот момент Олексюк была несовершеннолетней, и влюбленные не раскрывали глубину своих чувств и новости о помолвке, пока девушке не стукнуло 18. Несмотря на критику онлайн, Александрина уверяет, что довольна своим выбором.





«Кто бы что ни говорил — наша семья одна из самых счастливых. И это главное», — подчеркивала она.

Марк Горобец и Александрина Олексюк (Фото: Instagram* @aleksandrinaoleksyuk)



«Быть его первой влюбленностью? Быть его школьной влюбленностью? Быть той, которая понравилась ему на работе?», — перечисляла в личном блоге Олексюк то, чего бы ей «хотелось», ссылаясь на прошлые отношения мужа.