«У меня истерика. Я потеряла ребенка»: сестра Жанны Фриске вспомнила о разводе с мужем
Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что потеряла ребенка из-за развода с мужем
Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о разводе с мужем. В своем блоге Наталья Фриске заявила, что из-за переживаний она потеряла долгожданного ребенка.
С 2013 года экс-солистка группы «Блестящие» была замужем за Сергеем Вшивковым. В 2019 году пара объявила о разводе.
Супруги долгое время пытались завести ребенка и даже прибегали к процедуре ЭКО. Пройдя все сложности, они узнали, что у них родится долгожданный первенец.
Медики рекомендовали Наталье беречь себя и не нервничать. Однако поводы для беспокойства создавал муж Фриске, который мог несколько дней не появляться дома и выпивать. Из-за пережитого стресса Наталья потеряла ребенка.
«После этого я решаю для себя четко, ясно, что с этим человеком больше быть не хочу. Что он не ценит, что он не хочет. И ему это не нужно», — поделилась с поклонниками Фриске.
Напомним, в 2022 году певица все же стала мамой при помощи ЭКО — у нее родилась дочь Луна.
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