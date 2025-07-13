«У меня истерика. Я потеряла ребенка»: сестра Жанны Фриске вспомнила о разводе с мужем

13 июля 2025, 11:35

Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что потеряла ребенка из-за развода с мужем

Наталья Фриске (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о разводе с мужем. В своем блоге Наталья Фриске заявила, что из-за переживаний она потеряла долгожданного ребенка.





С 2013 года экс-солистка группы «Блестящие» была замужем за Сергеем Вшивковым. В 2019 году пара объявила о разводе.



Супруги долгое время пытались завести ребенка и даже прибегали к процедуре ЭКО. Пройдя все сложности, они узнали, что у них родится долгожданный первенец.



Медики рекомендовали Наталье беречь себя и не нервничать. Однако поводы для беспокойства создавал муж Фриске, который мог несколько дней не появляться дома и выпивать. Из-за пережитого стресса Наталья потеряла ребенка.





«После этого я решаю для себя четко, ясно, что с этим человеком больше быть не хочу. Что он не ценит, что он не хочет. И ему это не нужно», — поделилась с поклонниками Фриске.