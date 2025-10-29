«Представь меня обнажённым»: Шепс шокировал Медведеву откровенным флиртом

29 октября 2025, 11:00

Александр Шепс объяснил Медведевой роль атрибутов в работе экстрасенса

Александр Шепс (Фото: Telegram @alexandersheps)

Экстрасенс Александр Шепс поучаствовал в новом выпуске шоу Евгении Медведевой «Бес Комментариев». Фигуристка спросила у гостя, насколько его сила зависит от атрибутов, которые он использует в работе.





Шепс не стал прямо отвечать на вопрос и перевёл разговор в игривое русло.

«Отвечу вопросом вопрос и ты всё поймёшь. Как ты считаешь, я симпатичный? А теперь представь, что я обнажённый», — заявил он.

«То же самое здесь. Это, знаешь, как дополнительный источник. Это как, если бы ты взяла предмет и начала его украшать, делать его ещё более ярким. Но это не значит, что этот предмет теряет свою силу», — объяснил экстрасенс свою аналогию.

