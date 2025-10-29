«Представь меня обнажённым»: Шепс шокировал Медведеву откровенным флиртом
Александр Шепс объяснил Медведевой роль атрибутов в работе экстрасенса
Экстрасенс Александр Шепс поучаствовал в новом выпуске шоу Евгении Медведевой «Бес Комментариев». Фигуристка спросила у гостя, насколько его сила зависит от атрибутов, которые он использует в работе.
Шепс не стал прямо отвечать на вопрос и перевёл разговор в игривое русло.
«Отвечу вопросом вопрос и ты всё поймёшь. Как ты считаешь, я симпатичный? А теперь представь, что я обнажённый», — заявил он.Медведева отметила, что ей сложно это сделать, пока на нём много вещей. Тогда Александр снял пиджак и поинтересовался, потерял ли он из-за этого свою привлекательность. Фигуристка ответила, что вряд ли, и попросила его больше не раздеваться.
«То же самое здесь. Это, знаешь, как дополнительный источник. Это как, если бы ты взяла предмет и начала его украшать, делать его ещё более ярким. Но это не значит, что этот предмет теряет свою силу», — объяснил экстрасенс свою аналогию.