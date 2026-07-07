«Они не могут успокоиться»: Прохор Шаляпин раскритиковал звёзд, цепляющихся за славу
Прохор Шаляпин высказался о знаменитостях, которые боятся потерять популярность
Прохор Шаляпин резко высказался о знаменитостях, которые, по его мнению, слишком болезненно воспринимают возможную потерю популярности. Своей позицией артист поделился в эфире шоу «Что о тебе думают?».
По словам Шаляпина, некоторые представители шоу-бизнеса продолжают всеми силами оставаться в центре внимания, несмотря на многолетнюю успешную карьеру и финансовое благополучие.
«У них и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут. Они не могут успокоиться», — заявил артист.Прохор считает, что чрезмерная зависимость от славы и общественного признания может говорить о внутренних проблемах. По его мнению, постоянное стремление удержаться на вершине популярности превращается в навязчивую идею.
Шаляпин также отметил, что коллеги, которые панически боятся забвения, нередко оказываются эмоционально истощёнными и теряют внутреннее равновесие, пытаясь любой ценой сохранить внимание публики.