«Они не могут успокоиться»: Прохор Шаляпин раскритиковал звёзд, цепляющихся за славу

07 июля 2026, 13:51

Прохор Шаляпин высказался о знаменитостях, которые боятся потерять популярность

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин резко высказался о знаменитостях, которые, по его мнению, слишком болезненно воспринимают возможную потерю популярности. Своей позицией артист поделился в эфире шоу «Что о тебе думают?».





По словам Шаляпина, некоторые представители шоу-бизнеса продолжают всеми силами оставаться в центре внимания, несмотря на многолетнюю успешную карьеру и финансовое благополучие.





«У них и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут. Они не могут успокоиться», — заявил артист.