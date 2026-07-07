Подруга подарила Наталье Рудовой роскошную сумку Hermes
Наталья Рудова получила в подарок сумку Hermes почти за 300 тысяч рублей
Наталья Рудова продолжает получать подарки после своего дня рождения. Одним из самых дорогих сюрпризов для актрисы стала дизайнерская сумка Hermes Herbag Zip, которую ей преподнесла близкая подруга — музыкальный продюсер Ульяна Банана.
По данным «Звездача», стоимость аксессуара составляет около 300 тысяч рублей. Для подарка был выбран вариант с ярким принтом, который сразу пришёлся Рудовой по душе.
Своими эмоциями актриса поделилась в социальных сетях, поблагодарив подругу за такой презент.
«Какая красота! Спасибо, родная!» — написала Наталья.Интересно, что подобная модель уже есть в коллекции Рудовой. Однако ранее актриса приобрела сумку Hermes Herbag Zip в другой расцветке, поэтому новый подарок удачно пополнил её гардероб.