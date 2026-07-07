Подруга подарила Наталье Рудовой роскошную сумку Hermes

07 июля 2026, 13:28

Наталья Рудова получила в подарок сумку Hermes почти за 300 тысяч рублей

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова продолжает получать подарки после своего дня рождения. Одним из самых дорогих сюрпризов для актрисы стала дизайнерская сумка Hermes Herbag Zip, которую ей преподнесла близкая подруга — музыкальный продюсер Ульяна Банана.





По данным «Звездача», стоимость аксессуара составляет около 300 тысяч рублей. Для подарка был выбран вариант с ярким принтом, который сразу пришёлся Рудовой по душе.



Своими эмоциями актриса поделилась в социальных сетях, поблагодарив подругу за такой презент.





«Какая красота! Спасибо, родная!» — написала Наталья.