Достижения.рф

Подруга подарила Наталье Рудовой роскошную сумку Hermes

Наталья Рудова получила в подарок сумку Hermes почти за 300 тысяч рублей
Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова продолжает получать подарки после своего дня рождения. Одним из самых дорогих сюрпризов для актрисы стала дизайнерская сумка Hermes Herbag Zip, которую ей преподнесла близкая подруга — музыкальный продюсер Ульяна Банана.



По данным «Звездача», стоимость аксессуара составляет около 300 тысяч рублей. Для подарка был выбран вариант с ярким принтом, который сразу пришёлся Рудовой по душе.

Своими эмоциями актриса поделилась в социальных сетях, поблагодарив подругу за такой презент.

«Какая красота! Спасибо, родная!» — написала Наталья.
Интересно, что подобная модель уже есть в коллекции Рудовой. Однако ранее актриса приобрела сумку Hermes Herbag Zip в другой расцветке, поэтому новый подарок удачно пополнил её гардероб.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0