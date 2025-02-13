«У меня нет «джаги», даже «мармелада»: Вика Цыганова возмутилась присуждением Кате Лель звания заслуженной артистки России

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)
Российский шоу-бизнес всколыхнулся, когда Кате Лель присудили звание заслуженной артистки РФ. Коллеги не слишком порадовались за исполнительницу хита «Мой мармеладный», в частности, с критикой выступила Вика Цыганова.
Певица не смогла спокойно вытерпеть успех коллеги. Цыганова вспомнила, что несколько лет назад и сама пыталась получить такое звание, но даже помощь поклонников не помогла, и ничего не получилось.
Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Примечательно, что после этого случая Цыганова отказалась от идеи добиваться звания заслуженной артистки. Она подчеркнула, что слишком высокого мнения о себе и не понимает, как можно спокойно смотреть на происходящее в российской культуре в последние годы.
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«Решили поздравить великую русскую певицу Катю Лель с вручением звания. Песни у нее достойные – достойная дочь Отечества, всё ништяк. Кто там в министерстве раздает филькины грамоты… Когда мы будем с этим разбираться, когда понимать? Нам плюют всем в лицо и глумятся, это глумление над чувствами нормальных людей», – эмоционально высказалась Цыганова.
Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Примечательно, что после этого случая Цыганова отказалась от идеи добиваться звания заслуженной артистки. Она подчеркнула, что слишком высокого мнения о себе и не понимает, как можно спокойно смотреть на происходящее в российской культуре в последние годы.
«Я не хочу быть в этих рядах с перьями, да у меня их и нет, не торчит ничего, даже «джаги» нет, «мармелада» тоже. Нифига у меня нет кроме совести и чести, поэтому не переживайте. Звание – это еще не сам человек», – отметила певица.Читайте также:
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Анастасия Чинкова