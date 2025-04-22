«Они треплют нервы»: семья Нонны Мордюковой продолжает воевать за наследство актрисы спустя 16 лет после её смерти

Нонна Мордюкова (фото: РИА Новости)
Знаменитая советская актриса Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году, однако споры из-за наследства в семье продолжаются до сих пор. Певец Юлиян рассказал в беседе с «Абзацем» о судьбе имущества артистки.
Перед смертью звезда фильма «Родня» составила завещание, согласно которому её трёхкомнатная квартира в столичном районе Крылатское отошла к её сестре Наталье Катаевой, которой не стало в 2022 году. После этого, по словам другой сестры актрисы Людмилы, недвижимость «захватили» её племянницы Елена и Юлия.
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«Квартиру Нонны фактически захватили мои племянницы. Одна их них – дочь нашей сестры Татьяны, другая – дочь нашего брата, генерала КГБ. Они поменяли там замки, вынесли мебель и имущество Нонны. Оно просто пропало, и племянницам всё сошло с рук. Если бы я была в Москве, я бы не позволила это сделать», – поделилась сестра Мордюковой.Однако вскоре муж одной из племянниц выкупил квартиру, а в 2024 году о своих правах на недвижимость внезапно заявил младший внук звезды Владимир. Близкий друг семьи, исполнитель Юлиан, убеждён, что невестка и внук Нонны Мордюковой не вправе претендовать на её имущество.
«По закону квартира принадлежит Юле и никто, кроме неё, не может там ни на что претендовать. На неё вечно наезжают. А что касается этих людей (Владимира и его матери – прим. ред), то они просто до сих пор треплют нервы. Ходят по ток-шоу и сотрясают воздух. Это просто смешно!», – возмутился певец.Напомним, что у Мордюковой были свои причины не оставлять ничего в наследство младшему внуку. Её единственный сын Владимир умер в возрасте 40 лет, оставив двоих детей. После смерти наследника актриса посчитала его жену, Наталью Егорову, причастной к его смерти, поэтому не оставила ничего её сыну.
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Анастасия Чинкова