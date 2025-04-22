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«Рука не поднимается никому отдать»: сестра Жанны Фриске показала её бережно сохранённый гардероб

Сестра Фриске Наталья показала её наряды и коллекцию обуви
Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Наталья Фриске показала поклонникам вещи покойной сестры. Она бережно хранит наряды Жанны, её аксессуары и большую коллекцию обуви.
Родная сестра Жанны Фриске побывала в апартаментах звезды вместе с мамой и дочерью Луной. В квартире певицы всё осталось так, как было при её жизни – на полках расставлены книги и фотографии, а на туалетном столике – расчёска, любимые духи и аксессуары. Наталья подробно рассказала про гардероб певицы.

«Здесь много сумок, шляп... Платошкины пинетки маленькие, которые он так ни разу не надел», – рассказала Наталья на видео, опубликованных в её Telegram-канале.

Также Наталья показала сумку, с которой её знаменитая сестра ходила незадолго до смерти, и её нательный крестик.

«Тут всё как лежало, так и лежит. Я иногда всё это перебираю. Нет, уже не пахнет, десять лет всё-таки прошло», – отметила Фриске, понюхав платье сестры.
Наталья призналась, что хранит все вещи сестры, а отдать их кому-то рука не поднимается.

Кроме того, сестра Фриске показала её красный латексный комбинезон, в котором певица снималась в клипе на песню «Портофино».

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#семья
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«Много вранья пишут»: Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с супругом
Лера Кудрявцева не стала разговаривать с журналистами о проблемах с мужем
22 апреля 2025, 12:30

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)

Телеведущая Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с супругом, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
В Москве прошла премия FB «Женщина года». Леру Кудрявцеву заметили на красной дорожке с подругой Катей Гордон. Сначала телеведущая говорила о том, сколько недостоверной информации о ней в Сети. В качестве примера звезда привела ошибочное написание ее фамилии.

«Про тебя вообще много вранья пишут. Никакой задолженности ни у Леры, ни у Игоря Макарова нет», — поддержала Кудрявцеву Гордон.

Потом журналисты спросили, как знаменитость справляется с трудностями в семье: совсем недавно Лера намекнула на алкоголизм супруга и усталость от происходящего. Однако телеведущая не стала делиться личным.

«До свидания!», — отметила она.

Кудрявцеву поддержал мужчина, который, вероятно, является представителем телеведущей. Он обратился к журналистам со словами: «А давайте по теме».

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«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Анастасия Волочкова заявила, что свадьба ее дочери пройдет в закрытом формате
22 апреля 2025, 12:11

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери придут 25-30 человек. Балерина подчеркнула, что торжество пройдет в закрытом формате.
Свадьба единственной дочери балерины Ариадны пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Организацией мероприятия занялась Волочкова: она арендовала особняк Мясникова, а еще уточнила, что мероприятие пройдет в золотом тронном зале поместья. В разговоре с VOICE Анастасия рассказала, что журналисты не будут допущены на церемонию бракосочетания.

Все дело в том, что невеста не любит чрезмерное внимание прессы.

«Но с журналистами я пообщаюсь где-то с 3.30, в 4 начинается сбор гостей в субботу», — призналась Волочкова.

Балерина сообщила, что Ариадна захотела сделать свадьбу в стиле Гэтсби. По словам Анастасии, для нее и для дочки платья будут сшиты на заказ.

«Платье для Ариши шьет Ира Волкова, моя портниха и дизайнер всех моих балетных костюмов и пачек, в которых я танцевала в Мариинском театре и в Большом. Она же шила Арише платье на выпускной. Тоже очень красивое было платье. Мое платье будет шить дизайнер Анна Керимова, оно тоже очень красивое. Я буду королевой, а Ариша — принцессой», — отметила Волочкова.

Анастасия уточнила, что на торжестве будут лишь друзья семьи.

«Убранство будет очень красивое в зале. Будут очень красиво украшены столы и лестница парадная», — рассказала балерина.

Со слов Волочковой, как раз у лестницы можно будет побеседовать с прессой. Анастасия выразила надежду, что Ариадна не откажется общаться с журналистами.

«Она вообще этого не любит. Просто, когда в Москве проходят мои мероприятия, я всегда вправе полностью всё контролировать, организовывать, накрывать для вас столы. А здесь это не моё пространство, поэтому будет более закрытый формат», — добавила балерина.

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#свадьба
#балет
#журналисты
#мероприятия
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«Они треплют нервы»: семья Нонны Мордюковой продолжает воевать за наследство актрисы спустя 16 лет после её смерти
Певец Юлиан: семья Нонны Мордюковой 16 лет воюет за её квартиру в Москве
22 апреля 2025, 12:07

Нонна Мордюкова (фото: РИА Новости)

Знаменитая советская актриса Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году, однако споры из-за наследства в семье продолжаются до сих пор. Певец Юлиян рассказал в беседе с «Абзацем» о судьбе имущества артистки.
Перед смертью звезда фильма «Родня» составила завещание, согласно которому её трёхкомнатная квартира в столичном районе Крылатское отошла к её сестре Наталье Катаевой, которой не стало в 2022 году. После этого, по словам другой сестры актрисы Людмилы, недвижимость «захватили» её племянницы Елена и Юлия.

«Квартиру Нонны фактически захватили мои племянницы. Одна их них – дочь нашей сестры Татьяны, другая – дочь нашего брата, генерала КГБ. Они поменяли там замки, вынесли мебель и имущество Нонны. Оно просто пропало, и племянницам всё сошло с рук. Если бы я была в Москве, я бы не позволила это сделать», – поделилась сестра Мордюковой.
Однако вскоре муж одной из племянниц выкупил квартиру, а в 2024 году о своих правах на недвижимость внезапно заявил младший внук звезды Владимир. Близкий друг семьи, исполнитель Юлиан, убеждён, что невестка и внук Нонны Мордюковой не вправе претендовать на её имущество.

«По закону квартира принадлежит Юле и никто, кроме неё, не может там ни на что претендовать. На неё вечно наезжают. А что касается этих людей (Владимира и его матери – прим. ред), то они просто до сих пор треплют нервы. Ходят по ток-шоу и сотрясают воздух. Это просто смешно!», – возмутился певец.
Напомним, что у Мордюковой были свои причины не оставлять ничего в наследство младшему внуку. Её единственный сын Владимир умер в возрасте 40 лет, оставив двоих детей. После смерти наследника актриса посчитала его жену, Наталью Егорову, причастной к его смерти, поэтому не оставила ничего её сыну.

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#певец
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#наследство
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Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти к казахам
22 апреля 2025, 11:57

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)

Блогер Валя Карнавал прокомментировала обвинения в ненависти к казахам. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
В Сети завирусилось видео про съёмки одного из клипов Карнавал, которые проходили в Казахстане в прошлом году. Анонимный источник рассказал. что блогер якобы выгнала всех казахов с площадки и устроила истерику из-за того, что они не умеют работать.

«Это полнейшая ложь, бред, клевета и провокация. Более того, я хочу вам сказать о том, что я осталась под огромнейшим впечатлением от работы с ребятами из Казахстана. <…> Не верьте, пожалуйста, в чушь и бред, который распространяют про меня на просторах Интернета, дабы очернить и опорочить моё имя», – ответила на обвинения Валя в своём Telegram-канале.
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*запрещён в РФ
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«Константин Юрич без пяти минут на вылете»: психолог Степанова заявила о скором разводе Собчак и Богомолова
Психолог Степанова заявила о разводе Собчак и Богомолова
22 апреля 2025, 11:55

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Популярный психолог Вероника Степанова уверена, что Ксения Собчак и Константин Богомолов в скором времени объявят о разрыве отношений. Предпосылки к этому звезда соцсетей нашла в публикации журналистки.
На днях Собчак отправилась в экзотическое путешествие в Руанду. Правда компанию ей составил не супруг, а телеведущая Екатерина Андреева. В этом решении Степанова разглядела проблемы в браке режиссёра и телезвезды.
Вероника Степанова (фото: Telegram @veronikastepanova20011)

Собчак вышла на связь с поклонниками и рассказала, что получает множество вопросов о том, где же сейчас находится Богомолов. Журналистка решила в шутливой форме ответить на надоевшие расспросы и представила Константином своего гида. Интернет-психолог после этого объявила, что Ксения находится на пути к разводу, раз уже открыто шутит в адрес мужа.

«Константин Юрич очевидно без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки. И ведь что характерно, для взрослой семейной жизни, куда лучше бы сгодился Максимка (речь о бывшем муже Собчак Максиме Виторгане – прим. ред): верный, дипломатичный, уютный, лёгкий, весёлый, и к тому же есть общий ребенок. Согласитесь, ну полная противоположность Костянычу (сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред)», – язвительно заявила Степанова в личном блоге.
К слову, это уже не первый раз, когда Степанова прогнозирует скорый развод Собчак и Богомолова. Психолог убеждена, что журналистка по натуре является хищницей, а значит в скором времени ей надоест «правильный» образ мужа-семьянина и она отправится на поиски новой любви.

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