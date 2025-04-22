«Рука не поднимается никому отдать»: сестра Жанны Фриске показала её бережно сохранённый гардероб

Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Наталья Фриске показала поклонникам вещи покойной сестры. Она бережно хранит наряды Жанны, её аксессуары и большую коллекцию обуви.
Родная сестра Жанны Фриске побывала в апартаментах звезды вместе с мамой и дочерью Луной. В квартире певицы всё осталось так, как было при её жизни – на полках расставлены книги и фотографии, а на туалетном столике – расчёска, любимые духи и аксессуары. Наталья подробно рассказала про гардероб певицы.
Также Наталья показала сумку, с которой её знаменитая сестра ходила незадолго до смерти, и её нательный крестик.
Кроме того, сестра Фриске показала её красный латексный комбинезон, в котором певица снималась в клипе на песню «Портофино».
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«Здесь много сумок, шляп... Платошкины пинетки маленькие, которые он так ни разу не надел», – рассказала Наталья на видео, опубликованных в её Telegram-канале.
Также Наталья показала сумку, с которой её знаменитая сестра ходила незадолго до смерти, и её нательный крестик.
«Тут всё как лежало, так и лежит. Я иногда всё это перебираю. Нет, уже не пахнет, десять лет всё-таки прошло», – отметила Фриске, понюхав платье сестры.Наталья призналась, что хранит все вещи сестры, а отдать их кому-то рука не поднимается.
Кроме того, сестра Фриске показала её красный латексный комбинезон, в котором певица снималась в клипе на песню «Портофино».
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Анастасия Чинкова