«Вообще не хотела»: Виктория Дайнеко впервые показала дочь, которую долгие годы скрывала от публики – фото

Виктория Дайнеко (фото: Instagram* @victoriadaineko)
Певица Виктория Дайнеко скрывала свою дочь от публики и не выводила её в свет с самого рождения. Однако, повзрослев, девочка сама попросила маму перестать её скрывать и захотела принять участие в шоу на телевидении.
Долгие годы артистка не раскрывала даже имени наследницы, и лишь в 2024 году она призналась, что дочь зовут Елизавета. А недавно Дайнеко раскрыла и её внешность, когда согласилась на съёмки в проекте «Секретный артист». По правилам шоу, гости должны угадать, родственник какой знаменитости выступает перед ними. А поскольку девятилетнюю Лизу никто никогда не видел, узнать её маму оказалось не самой лёгкой задачей.
Дочь Виктории Дайнеко (кадр из шоу «Секретный артист»)
Уже после эфира в соцсетях певица рассказала, что до последнего не хотела соглашаться на участие дочери в шоу, однако девочка настояла, заявив, что ей, на самом деле, очень нравится медийность.
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Дочь Виктории Дайнеко (кадр из шоу «Секретный артист»)
Уже после эфира в соцсетях певица рассказала, что до последнего не хотела соглашаться на участие дочери в шоу, однако девочка настояла, заявив, что ей, на самом деле, очень нравится медийность.
«Как вы поняли, я сдалась. Поначалу я вообще не хотела, чтобы дочь как-то находилась в медиапространстве, но с первого класса ей стало всё это интересно, и она обижалась на меня за то, что я её не хочу публиковать, и бесконечно уговаривала», – написала Дайнеко в личном блоге.Артистка добавила, что Елизавета пела на сцене впервые. Но, несмотря на это, Дайнеко считает, что дочь справилась хорошо.
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Анастасия Чинкова