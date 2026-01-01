«Они уже круче, чем я»: Константин Хабенский рассказал о дочках и старшем сыне

01 января 2026, 22:55

Константин Хабенский откровенно поделился подходом к воспитанию детей

Константин Хабенский (Фото: кадр из сериала «Метод»)

У Константина Хабенского трое детей. Старший сын идёт по стопам отца, а младшие дочери серьёзно увлечены спортом — фигурным катанием. Об этом сообщает StarHit.





В воспитании Хабенский придерживается принципа невмешательства: по его мнению, важнее всего учитывать интересы ребёнка, а не амбиции родителей.





«Самое главное, чтобы нравилось детям, потому что иногда родители выдают своё желание за желание ребёнка, тогда ребёнок превращается в персонажа из сериала „Метод“», — отметил актёр.