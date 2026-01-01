«Они уже круче, чем я»: Константин Хабенский рассказал о дочках и старшем сыне
Константин Хабенский откровенно поделился подходом к воспитанию детей
У Константина Хабенского трое детей. Старший сын идёт по стопам отца, а младшие дочери серьёзно увлечены спортом — фигурным катанием. Об этом сообщает StarHit.
В воспитании Хабенский придерживается принципа невмешательства: по его мнению, важнее всего учитывать интересы ребёнка, а не амбиции родителей.
«Самое главное, чтобы нравилось детям, потому что иногда родители выдают своё желание за желание ребёнка, тогда ребёнок превращается в персонажа из сериала „Метод“», — отметил актёр.По словам супруги Ольги, 9-летняя Александра и 6-летняя Вера проводят на льду практически весь день. Из-за плотного рабочего графика Константин наблюдает за их успехами дистанционно, но гордится достижениями наследниц и старшего сына.