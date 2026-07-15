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Онкобольная блогер Лерчек завершила курс химиотерапии

Блогер Лерчек прошла последний сеанс химиотерапии
Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвёртого ребёнка блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), сообщил, что она завершила девятый, финальный курс химиотерапии. Об этом говорится в его посте в мессенджере «Макс».



Напомним, в феврале Валерия родила четвёртого ребёнка, а уже на следующий день после выписки из роддома её экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию. Врачи выявили у неё рак желудка четвёртой стадии.

«Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия», — написал Сквиччиарини.
Однако он уточнил, что на этом лечебный процесс не заканчивается: впереди у Чекалиной — таргетная терапия. Процедуры предстоит проходить каждые две недели. Продолжительность курса пока неизвестна.
Александр Огарёв

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