Онкобольная блогер Лерчек завершила курс химиотерапии
Блогер Лерчек прошла последний сеанс химиотерапии
Тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвёртого ребёнка блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), сообщил, что она завершила девятый, финальный курс химиотерапии. Об этом говорится в его посте в мессенджере «Макс».
Напомним, в феврале Валерия родила четвёртого ребёнка, а уже на следующий день после выписки из роддома её экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию. Врачи выявили у неё рак желудка четвёртой стадии.
«Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия», — написал Сквиччиарини.Однако он уточнил, что на этом лечебный процесс не заканчивается: впереди у Чекалиной — таргетная терапия. Процедуры предстоит проходить каждые две недели. Продолжительность курса пока неизвестна.