Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении Лерчек
Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной. Об этом рассказал РЕН ТВ участник процесса.
По его словам, соответствующее ходатайство зарегистрировано, но его рассмотрят в другой день. После этого Лерчек покинула здание суда.
Напомним, блогер продолжает проходить курс химиотерапии из-за рака желудка. Лечение состоит из процедур в клинике и приема лекарств дома с помощью специального медицинского устройства.
Ранее прокуратура выразила сомнения в серьезности диагноза, учитывая тренировки Чекалиной в спортзале, и начала проверку. Для этого было подано обращение в суд с требованием о проведении повторной экспертизы. Семья Валерии предоставила медицинские документы, которые опровергают предположения о том, что это всего лишь маркетинговый ход.
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