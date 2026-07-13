Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении Лерчек

13 июля 2026, 12:36

Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела Чекалиной

Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной. Об этом рассказал РЕН ТВ участник процесса.