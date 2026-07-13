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Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении Лерчек

Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела Чекалиной
Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Суд Москвы не рассматривал вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной. Об этом рассказал РЕН ТВ участник процесса.



По его словам, соответствующее ходатайство зарегистрировано, но его рассмотрят в другой день. После этого Лерчек покинула здание суда.

Напомним, блогер продолжает проходить курс химиотерапии из-за рака желудка. Лечение состоит из процедур в клинике и приема лекарств дома с помощью специального медицинского устройства.

Ранее прокуратура выразила сомнения в серьезности диагноза, учитывая тренировки Чекалиной в спортзале, и начала проверку. Для этого было подано обращение в суд с требованием о проведении повторной экспертизы. Семья Валерии предоставила медицинские документы, которые опровергают предположения о том, что это всего лишь маркетинговый ход.

Екатерина Коршунова

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