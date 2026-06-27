«Я боюсь, что ты умрешь, мама»: Лерчек со слезами рассказала о реакции дочери на её диагноз

27 июня 2026, 19:18

Лерчек призналась, что больше всего переживает за детей

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лерчек откровенно рассказала, как её дети восприняли новость о тяжелом диагнозе. По словам блогера, именно этот разговор оказался для неё одним из самых сложных за всё время болезни.





В интервью Надежде Стрелец Валерия Чекалина призналась, что они с бывшим супругом решили не скрывать происходящее от детей и честно объяснить им ситуацию. Особенно тяжело разговор дался старшей дочери Алисе.

Во время семейной сессии с психологом участникам предложили нарисовать свои страхи. По словам Лерчек, рисунок дочери оказался самым болезненным.





«У нас с Алисой была психологическая сессия. Семейная. Мы занимаемся с семейным психологом и рисовали, как выглядят наши страхи. Алиса нарисовала девочку, которая плачет, и то, как она переживает мою болезнь. Она мне сказала: "Я боюсь, что ты умрёшь, мама". Впервые в жизни я поняла, что боюсь не своей болезни, а боюсь того, как это воспримут мои дети. Боюсь больше всего за них», — поделилась Лерчек.