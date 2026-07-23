«Плакать можно»: Павел Прилучный раскрыл, чему учит сыновей
Актёр Павел Прилучный рассказал о воспитании двух сыновей
Актёр Павел Прилучный рассказал о воспитании сыновей — 13-летнего Тимофея и трёхлетнего Микаэля.
В интервью «Газете.Ru» Прилучный отметил, что в беседах с мальчиками обязательно поднимает вопрос силы.
«Про силу, но только в связке с головой. А фразу «будь мужиком, не ной» я никогда не скажу. Это убивает и никак не помогают в становлении мужчины. Хочу, чтобы оба моих сына знали: плакать и признавать слабость можно, это не делает человека слабым и бессильным. Это делает живым», — заявил актёр.Главная задача для Павла — чтобы дети учились принимать решения сами, а не следовали готовым стереотипам.
Ранее Павел Прилучный признался, что мечтает о цифровом детоксе. Однако род его занятий не оставляет актёру возможности для полного отрыва от интернета.