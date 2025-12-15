Полина Диброва впервые вышла в свет с новым возлюбленным

15 декабря 2025, 19:19

Полина Диброва и Роман Товстик появились вместе на новогодней вечеринке

Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным — бизнесменом Романом Товстиком. Об этом стало известно изданию «СтарХит».





Пара появилась на новогодней вечеринке Dibrova Club, вход на которую стоил 25 тысяч рублей. Диброва позировала фотографам в серебряном платье, а Товстик — в черной рубашке и брюках. Помимо них, мероприятие посетили и другие знаменитости — например, певица Настя Крайнова, телеведущий Владимир Маркони, блогеры Любовь Сидоркина и Василий Смольный.



На встрече с прессой Полина также поделилась впечатлениями от участия в шоу «Тайный миллионер», назвав этот опыт «трамплином в новую публичность», когда другие ее видят не с экс-супругом, а саму по себе.

«Это был невероятный этап, когда неизвестные тебе люди становятся очень близкими за несколько дней. Несмотря на то, что мы должны быть соперниками. Что касается страхов, я не слишком публичный человек и не люблю привлекать к себе внимание», — сказала модель.