Предвидел свою смерть: почему на самом деле умер 32-летний исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» Женя Белоусов

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Облако волос»)
Певец Женя Белоусов подарил такие хиты, как «Девчонка-девчоночка», «Девочка моя синеглазая», «Дуня-дуняша» и многие другие. В конце 1980-х он был одним из самых известных поп-певцов. Однако талантливый артист внезапно скончался в возрасте 32 лет.
Что привело Женю Белоусова к смерти — в материале «Радио 1».
Евгений Белоусов и его брат-близнец Александр родились 10 сентября 1964 года в деревне Жихарь Харьковской области. Через время семья переехала в город Курск, где Женя окончил математическую школу, а также музыкальную. Примечательно, что с ранних лет Евгений мечтал стать артистом. По словам родителей братьев, Александр был спокойным ребенком, а вот гиперактивный Евгений доставлял им немало забот.
В 10 лет Белоусова сбила машина. После этой аварии он до конца жизни страдал от головных болей. Из-за проблем со здоровьем его также не взяли в армию.
Братья Белоусовы играли в школьном ансамбле с 12 лет, а спустя несколько лет своей игрой они уже зарабатывали первые деньги. Когда в середине 80-х Бари Алибасов искал новых музыкантов в коллектив «Интеграл», ему посоветовали обратить внимание на хорошего гитариста, который играет в одном из курских ресторанов. Продюсеру понравилась игра немного застенчивого, но очень артистичного Жени, и Алибасов предложил ему стать бас-гитаристом в его группе. В общей сложности Белоусов отыграл в «Интеграле» около пяти лет. Вскоре он стал фронтменом группы.
В 1987 году у музыканта начался роман с редактором культовой программы «Утренняя почта» Мартой Могилевской. Марта познакомила Белоусова с композитором и продюсером Виктором Дорохиным, а также с поэтессой Любовью Воропаевой. Дорохин при знакомстве решил, что сделает из Жени звезду, Воропаевой же, наоборот, молодой человек не приглянулся. Однако сотрудничество музыкантов все-таки состоялось.
Дорохин и Воропаева взялись за создание образа певца-романтика в 1988 году. Их дебютной работой стала песня «Алушта», которая вышла в рамках «Утренней почты» и привлекла к исполнителю внимание зрителей. В том же году вышла композиция «Девочка моя синеглазая».
Увидев первый успех, продюсеры решили придумать 24-летнему Евгению новую биографию. С этого момента он стал Женей Белоусовым и на шесть лет моложе своего настоящего возраста.
Многочисленные фанаты привыкли видеть Белоусова в образе романтика, однако в жизни он был полной противоположностью своего сценического имиджа. Например, он обожал погонять на байке по ночной Москве. Что касается музыки, то Женя с ранних лет обожал рок, но на сцене ему приходилось исполнять «попсу».
Годами образ певца оставался неизменным. В какой-то момент это стало тяготить Белоусова, и он предложил продюсерам изменить его стиль, но они настаивали на том стиле, который хорошо продавался. Евгений все чаще начал искать утешение в алкоголе, что, в свою очередь, начало сказываться на работе. Тогда Дорохин и Воропаева заявили, что если он прекратит выпивать, то тогда можно будет обсудить какие-то изменения.
Однако договориться им так и не удалось, поэтому музыкант ушел от продюсеров. Затем Белоусов попытался выйти из привычного всем образа. Ему хотелось выглядеть по возрасту и быть мужчиной, а не вечным юношей. Вскоре Женя начал сотрудничать с известным композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В процессе их работы появилась композиция, которая стала супер хитом — «Девчонка-девчоночка». После этого Матвиенко написал для исполнителя еще несколько песен, но такого успеха, как предыдущий хит, они не имели.
Чтобы поправить финансовое положение, Белоусов решил заняться водочным бизнесом. Но и это не принесло ему желаемых доходов. Средств для раскрутки вновь не хватало, певца начали постепенно забывать. В один из дней певец познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом, благодаря которому Женя вновь начал исполнять свои старые хиты.
Преданные поклонники, которые были рады возвращению артиста на сцену, заметили внешние изменения Белоусова. Он возмужал, прибавил в весе и сменил гардероб. Однако с новым образом певец уже не так ярко выделялся среди представителей шоу-бизнеса и стал постепенно стираться из памяти фанатов.
Вскоре у Евгения участились проблемы со здоровьем. У артиста случались приступы эпилепсии, а также его мучили сильные головные боли, которые он пытался заглушить алкоголем. В марте 1997 года Белоусов попал в больницу с приступом острого панкреатита. Затем у него случился инсульт. Жене сделали операцию, после которой он не вышел из комы. В ночь на 2 июня 32-летний Евгений Белоусов скончался от кровоизлияния.
Спустя много лет после смерти Жени Белоусова его первый концертный директор Николай Агутин озвучил свою версию трагедии. По его словам, роковую роль сыграла сущая мелочь. Артист легкомысленно отнесся к своему здоровью, что могло стоить ему жизни.
По мнению поэта Александра Шаганова, поэт и вовсе предвидел свою смерть.
Первой женой Евгения Белоусова стала провизор Елена Худик. В 1987 году родилась их дочь Кристина. Уже через год брак распался из-за популярности и загруженного графика певца. Второй брак исполнитель заключил с солисткой группы «Мираж» Натальей Ветлицкой. Этот союз просуществовал еще меньше — всего десять дней.
Затем Белоусов вновь сошелся с экс-супругой Еленой Худик. Пара во второй раз заключила брак, а затем снова развелась в 1995 году. Причиной развода стал роман артиста со своей бэк-вокалисткой Оксаной Шидловской, которая родила ему сына Романа. С 1994 года и до последних дней Белоусова его супругой была певица Елена Савина. Они познакомились на вечеринке. Артист первым подошел к симпатичной блондинке, заявив, что та очень похожа на его бывшую жену. После смерти Жени она несколько лет выступала под его фамилией, однако успешной артисткой так и не стала.
Сейчас дочери Евгений Белоусова Кристине 37 лет. Она унаследовала от отца любовь к творчеству. Кристина окончила музыкальную школу, занялась танцами, выучилась на психолога и увлеклась путешествиями. Известно, что какое-то время Белоусова работала переводчицей. В 2020 году она стала мамой.
Сын музыканта Роман Белоусов тоже с самого детства увлекался музыкой. Он играл на гитаре и исполнял рок-композиции. Но позже переключил свое внимание на технику. В результате он поступил в Московский авиационный институт. В то же время не утихала его любовь к музыке, и он занялся вокалом. Примечательно, что его голос оказался удивительно похожим на тембр отца.
Сейчас наследник иногда выступает со своей группой на сцене – коллектив в том числе исполняет хиты Жени Белоусова. Брат музыканта Александр Белоусов тоже связал с музыкой свою жизнь. Он был одним из участников группы «Рассвет», где играл на барабанах. Позже вошел в состав коллектива ONWARD. В 2000-м у него родился сын, которого он назвал в честь брата – Евгений.
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*Запрещен в РФ
Биография
Евгений Белоусов и его брат-близнец Александр родились 10 сентября 1964 года в деревне Жихарь Харьковской области. Через время семья переехала в город Курск, где Женя окончил математическую школу, а также музыкальную. Примечательно, что с ранних лет Евгений мечтал стать артистом. По словам родителей братьев, Александр был спокойным ребенком, а вот гиперактивный Евгений доставлял им немало забот.
В 10 лет Белоусова сбила машина. После этой аварии он до конца жизни страдал от головных болей. Из-за проблем со здоровьем его также не взяли в армию.
Знакомство с Бари Алибасовым
Братья Белоусовы играли в школьном ансамбле с 12 лет, а спустя несколько лет своей игрой они уже зарабатывали первые деньги. Когда в середине 80-х Бари Алибасов искал новых музыкантов в коллектив «Интеграл», ему посоветовали обратить внимание на хорошего гитариста, который играет в одном из курских ресторанов. Продюсеру понравилась игра немного застенчивого, но очень артистичного Жени, и Алибасов предложил ему стать бас-гитаристом в его группе. В общей сложности Белоусов отыграл в «Интеграле» около пяти лет. Вскоре он стал фронтменом группы.
Как Женя Белоусов стал популярным
В 1987 году у музыканта начался роман с редактором культовой программы «Утренняя почта» Мартой Могилевской. Марта познакомила Белоусова с композитором и продюсером Виктором Дорохиным, а также с поэтессой Любовью Воропаевой. Дорохин при знакомстве решил, что сделает из Жени звезду, Воропаевой же, наоборот, молодой человек не приглянулся. Однако сотрудничество музыкантов все-таки состоялось.
Дорохин и Воропаева взялись за создание образа певца-романтика в 1988 году. Их дебютной работой стала песня «Алушта», которая вышла в рамках «Утренней почты» и привлекла к исполнителю внимание зрителей. В том же году вышла композиция «Девочка моя синеглазая».
Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Девочка моя синеглазая»)
Увидев первый успех, продюсеры решили придумать 24-летнему Евгению новую биографию. С этого момента он стал Женей Белоусовым и на шесть лет моложе своего настоящего возраста.
Рокер, вынужденный петь «попсу»
Многочисленные фанаты привыкли видеть Белоусова в образе романтика, однако в жизни он был полной противоположностью своего сценического имиджа. Например, он обожал погонять на байке по ночной Москве. Что касается музыки, то Женя с ранних лет обожал рок, но на сцене ему приходилось исполнять «попсу».
Годами образ певца оставался неизменным. В какой-то момент это стало тяготить Белоусова, и он предложил продюсерам изменить его стиль, но они настаивали на том стиле, который хорошо продавался. Евгений все чаще начал искать утешение в алкоголе, что, в свою очередь, начало сказываться на работе. Тогда Дорохин и Воропаева заявили, что если он прекратит выпивать, то тогда можно будет обсудить какие-то изменения.
Однако договориться им так и не удалось, поэтому музыкант ушел от продюсеров. Затем Белоусов попытался выйти из привычного всем образа. Ему хотелось выглядеть по возрасту и быть мужчиной, а не вечным юношей. Вскоре Женя начал сотрудничать с известным композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В процессе их работы появилась композиция, которая стала супер хитом — «Девчонка-девчоночка». После этого Матвиенко написал для исполнителя еще несколько песен, но такого успеха, как предыдущий хит, они не имели.
Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Девчонка-девчоночка»)
Чтобы поправить финансовое положение, Белоусов решил заняться водочным бизнесом. Но и это не принесло ему желаемых доходов. Средств для раскрутки вновь не хватало, певца начали постепенно забывать. В один из дней певец познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом, благодаря которому Женя вновь начал исполнять свои старые хиты.
Преданные поклонники, которые были рады возвращению артиста на сцену, заметили внешние изменения Белоусова. Он возмужал, прибавил в весе и сменил гардероб. Однако с новым образом певец уже не так ярко выделялся среди представителей шоу-бизнеса и стал постепенно стираться из памяти фанатов.
Проблемы со здоровьем и смерть
Вскоре у Евгения участились проблемы со здоровьем. У артиста случались приступы эпилепсии, а также его мучили сильные головные боли, которые он пытался заглушить алкоголем. В марте 1997 года Белоусов попал в больницу с приступом острого панкреатита. Затем у него случился инсульт. Жене сделали операцию, после которой он не вышел из комы. В ночь на 2 июня 32-летний Евгений Белоусов скончался от кровоизлияния.
Версии гибели Жени Белоусова
Спустя много лет после смерти Жени Белоусова его первый концертный директор Николай Агутин озвучил свою версию трагедии. По его словам, роковую роль сыграла сущая мелочь. Артист легкомысленно отнесся к своему здоровью, что могло стоить ему жизни.
«Алкоголь Женю немного подкосил. Он набрал несколько лишних килограммов и решил с помощью премудростей медицины подлечиться. Лег в больницу, там ему капельницы назначили. В больнице Жене ставили обыкновенные капельницы. Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию», — рассказывал Агутин в беседе с NEWS.ru.
По мнению поэта Александра Шаганова, поэт и вовсе предвидел свою смерть.
«Он так и сказал: "Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым". Произнес не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе», — поделился он.
Личная жизнь
Первой женой Евгения Белоусова стала провизор Елена Худик. В 1987 году родилась их дочь Кристина. Уже через год брак распался из-за популярности и загруженного графика певца. Второй брак исполнитель заключил с солисткой группы «Мираж» Натальей Ветлицкой. Этот союз просуществовал еще меньше — всего десять дней.
Затем Белоусов вновь сошелся с экс-супругой Еленой Худик. Пара во второй раз заключила брак, а затем снова развелась в 1995 году. Причиной развода стал роман артиста со своей бэк-вокалисткой Оксаной Шидловской, которая родила ему сына Романа. С 1994 года и до последних дней Белоусова его супругой была певица Елена Савина. Они познакомились на вечеринке. Артист первым подошел к симпатичной блондинке, заявив, что та очень похожа на его бывшую жену. После смерти Жени она несколько лет выступала под его фамилией, однако успешной артисткой так и не стала.
Дети
Сейчас дочери Евгений Белоусова Кристине 37 лет. Она унаследовала от отца любовь к творчеству. Кристина окончила музыкальную школу, занялась танцами, выучилась на психолога и увлеклась путешествиями. Известно, что какое-то время Белоусова работала переводчицей. В 2020 году она стала мамой.
Кристина Белоусова с сыном (Фото: Инстаграм* @cristina_bel)
Сын музыканта Роман Белоусов тоже с самого детства увлекался музыкой. Он играл на гитаре и исполнял рок-композиции. Но позже переключил свое внимание на технику. В результате он поступил в Московский авиационный институт. В то же время не утихала его любовь к музыке, и он занялся вокалом. Примечательно, что его голос оказался удивительно похожим на тембр отца.
Сейчас наследник иногда выступает со своей группой на сцене – коллектив в том числе исполняет хиты Жени Белоусова. Брат музыканта Александр Белоусов тоже связал с музыкой свою жизнь. Он был одним из участников группы «Рассвет», где играл на барабанах. Позже вошел в состав коллектива ONWARD. В 2000-м у него родился сын, которого он назвал в честь брата – Евгений.
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