Оператор на концерте Coldplay случайно раскрыл измену главы IT-компании Astronomer
На концерте Coldplay случайно раскрыли измену главы IT-компании Astronomer
Оператор на концерте Coldplay случайно раскрыл измену главы IT-компании Astronomer — его засняли обнимающимся с сотрудницей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во время концерта в Бостоне. Камера трансляции поймала влюбленных.
«Только посмотрите на этих двоих», — прокомментировал кадр фронтмен группы Крис Мартин.
По данным Telegram-канала, в ролике засветились глава IT-компании Astronomer Энди Байрон и начальница HR Кристин Кабот. Согласно информации СМИ, жена Байрона вместе с детьми была в этот момент дома.
«Оу, ну либо у них роман, либо они просто очень стеснительные», — заключил Мартин.
После этого Байрон мгновенно отпрянул от Кабот и попытался скрыться за стойкой, а женщина прикрыла лицо руками.