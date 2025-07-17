17 июля 2025, 18:00

На концерте Coldplay случайно раскрыли измену главы IT-компании Astronomer

Фото: iStock/Anton Vierietin

Оператор на концерте Coldplay случайно раскрыл измену главы IT-компании Astronomer — его засняли обнимающимся с сотрудницей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.





Инцидент произошел во время концерта в Бостоне. Камера трансляции поймала влюбленных.





«Только посмотрите на этих двоих», — прокомментировал кадр фронтмен группы Крис Мартин.

«Оу, ну либо у них роман, либо они просто очень стеснительные», — заключил Мартин.