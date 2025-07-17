Сын Александра Митты расплакался у его гроба

17 июля 2025, 14:44

Евгений Митта (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

В Москве прощаются с народным артистом России Александром Миттой. Церемония проходит в Центральном доме литераторов. Сын режиссера приехал одним из первых.