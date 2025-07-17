Сын Александра Митты расплакался у его гроба
В Москве прощаются с народным артистом России Александром Миттой. Церемония проходит в Центральном доме литераторов. Сын режиссера приехал одним из первых.
62-летний актер и художник тяжело переживает утрату. Евгений Митта заявил, что для него смерть отца стала невосполнимой потерей.
Он подчеркнул, что ему невероятно повезло родиться в семье талантливых творческих людей. После своей речи Митта-младший решил прочитать любимое стихотворение отца, однако в этот момент на него нахлынули эмоции, и он заплакал.
Александр Митта скончался в понедельник, 14 июля в возрасте 92 лет. Последние годы он боролся с онкологией.
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