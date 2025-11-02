Оперная дива Анна Нетребко впечатлила подписчиков подтянутой фигурой

02 ноября 2025, 14:15

Анна Нетребко показала стройную фигуру во время прогулки в Швейцарии

Анна Нетребко (Фото: Instagram* / @anna_netrebko_yusi_tiago)

Анна Нетребко, заметно похорошевшая и похудевшая, поделилась с подписчиками свежими фото с прогулки по Швейцарии.