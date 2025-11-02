Оперная дива Анна Нетребко впечатлила подписчиков подтянутой фигурой
Анна Нетребко показала стройную фигуру во время прогулки в Швейцарии
Анна Нетребко, заметно похорошевшая и похудевшая, поделилась с подписчиками свежими фото с прогулки по Швейцарии.
Оперная певица была запечатлена на променаде в компании друзей, выбрав кроп-топ, который подчёркивает талию, и облегающие спортивные брюки.
Судя по снимкам, артистка находится в отличной форме и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.
Ранее её бывший муж, оперный певец Юсиф Эйвазов, рассказал о причинах их расставания. По его словам, со временем они с Анной стали вести разные жизни и увлекаться разными интересами, что и стало поводом к разрыву отношений.
