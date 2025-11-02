Достижения.рф

«Я в образе Мусика»: Виктория Боня перевоплотилась в собственного кота

Виктория Боня показала игривый образ кошки
Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня решила не усложнять себе задачу с хэллоуинским образом — блогерша надела ободок с кошачьими ушками и представилась своим собственным котом.



«Я в образе Мусика», — с улыбкой пояснила знаменитость.
Её питомец уже давно знаком поклонникам Бони: звезда часто публикует его фото и рассказывала, как ухаживает за животным после перенесённой операции.

Дочь Виктории, Анджелина, проявила больше фантазии — она выбрала костюм раненого оленёнка. Образ поклонники оценили, но отметили, что «кровавая метка» на лбу выглядела слишком реалистично.

