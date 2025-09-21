Поступок SHAMAN поразил одну из участниц «Интервидения»

21 сентября 2025, 10:17

Певица из Эфиопии удивилась просьбе SHAMAN не оценивать его на «Интервидении»

SHAMAN (Фото: Телеграм/intervision_world)

Участница «Интервидения» из Эфиопии Нетсанет Султан призналась, что ее поразила просьба певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим именем SHAMAN, не оценивать его номер. Ее слова передает NEWS.ru.





Артист предстал на сцене под восьмым номером с песней «Прямо по сердцу», написанной продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Перед исполнением он перекрестился, а после него заявил, что не имеет права претендовать на победу, так как Россия «уже победила». Под этим он подразумевал, что страна собрала всех на «Интервидении».

«Я была удивлена», — цитирует издание слова Султан.