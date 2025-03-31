У Паши Техника поражены легкие почти на 100%

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
40-летний рэп-исполнитель Паша Техник находится под аппаратом ЭКМО, и, как стало известно сегодня, его легкие поражены почти на 100%. Он проходит лечение в Таиланде и пока не может быть транспортирован.
По информации проекта «Выжившие», состояние исполнителя близко к критическому, и прогноз не выглядит обнадеживающим. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония, однако точную причину заболевания пока установить не удалось.
Близкие Паши Техника организовали сбор средств, надеясь на лучшее. Его мама, с слезами на глазах, выражает благодарность всем, кто помогает финансово.
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Близкие Паши Техника организовали сбор средств, надеясь на лучшее. Его мама, с слезами на глазах, выражает благодарность всем, кто помогает финансово.
«Паша столкнулся с серьезной болезнью, и для его лечения нужна значительная сумма, которую мы не можем собрать самостоятельно. Он всегда был рядом, когда кто-то нуждался в помощи — безвозмездно чинил технику, решал сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье», — рассказала она.Кроме того, в интернете циркулирует множество слухов о том, как Паша попал в тайскую больницу. По одной версии, его отравил фанат, по другой — он съел некачественную еду. Не секрет, что рэпер вел не самый здоровый образ жизни и употреблял запрещенные вещества, что могло негативно сказаться на его здоровье. Возможно, именно это ослабило его организм.
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Анастасия Хохлова