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У Паши Техника поражены легкие почти на 100%

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

40-летний рэп-исполнитель Паша Техник находится под аппаратом ЭКМО, и, как стало известно сегодня, его легкие поражены почти на 100%. Он проходит лечение в Таиланде и пока не может быть транспортирован.
По информации проекта «Выжившие», состояние исполнителя близко к критическому, и прогноз не выглядит обнадеживающим. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония, однако точную причину заболевания пока установить не удалось.

Близкие Паши Техника организовали сбор средств, надеясь на лучшее. Его мама, с слезами на глазах, выражает благодарность всем, кто помогает финансово.

«Паша столкнулся с серьезной болезнью, и для его лечения нужна значительная сумма, которую мы не можем собрать самостоятельно. Он всегда был рядом, когда кто-то нуждался в помощи — безвозмездно чинил технику, решал сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье», — рассказала она.
Кроме того, в интернете циркулирует множество слухов о том, как Паша попал в тайскую больницу. По одной версии, его отравил фанат, по другой — он съел некачественную еду. Не секрет, что рэпер вел не самый здоровый образ жизни и употреблял запрещенные вещества, что могло негативно сказаться на его здоровье. Возможно, именно это ослабило его организм.

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«Лечение не теми антибиотиками»: бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы
Ева Карицкая: есть вероятность лечения Паши Техника не теми антибиотиками
31 марта 2025, 10:25

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мелинчук — ред.) написала в своем телеграм-канале, что есть вероятность лечения Павла не теми антибиотиками.
В настоящее время музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На остров прилетела его бывшая жена, которая активно общается с врачами в местной больнице и делится новостями о состоянии рэпера, которые, к сожалению, неутешительные.

«Я только что была у Паши. Держала его за руку и умоляла его прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, он слышит меня. Его душа пока здесь», — сообщила Ева.

При этом существует вероятность, что лечение проводится не теми антибиотиками, добавила она. Близкие и друзья музыканта начали сбор средств для его лечения в Таиланде.

«Время у нас разное. Надеюсь, что мы быстро закроем сбор. Я буду безмерно благодарна всем от всего сердца», — сказала Карицкая.
Она также предупредила о появлении нескольких фейковых страниц в интернете, где мошенники пытаются собрать деньги якобы на лечение и транспортировку артиста.

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*Запрещен в РФ
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#рф
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Лечащий врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу перед смертью поставили ошибочный диагноз
Врач Бедроса Киркорова: певцу перед смертью поставили ошибочный диагноз
31 марта 2025, 10:06

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Врач певца Александр Новоселов раскрыл подробности состояния Бедроса Киркорова в ток-шоу «Звезды сошлись».
По его словам, Бедрос был сосредоточен на том, чтобы выздороветь. Примечательно, что Новоселов также поставил под сомнение один из диагнозов артиста.

«В эпикризе был цирроз, которого на самом деле у него не было. Чем руководствовались специалисты, которые ставили ему этот диагноз, я не знаю», — рассказал специалист.

Врач добавил, что использовал разные методы лечения.

Напомним, 18 марта скончался отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. За последние несколько лет у него были серьезные проблемы со здоровьем.

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«Люди должны видеть лица изменников»: Цыганова высказалась о замазанном лице Пугачевой в фильме «Ледокол»
Вика Цыганова раскритиковала цензуру лица Аллы Пугачевой в фильме «Ледокол»
31 марта 2025, 09:35

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица Виктория Цыганова не поддержала цензуру лица Аллы Пугачевой в фильме «Ледокол». По ее словам, люди должны видеть лица изменников.
Напомним, телеканал «Дом кино» размыл фотографию Аллы Пугачевой во время показа фильма «Ледокол». Вместо лица певицы телезрители увидели лишь расплывчатое пятно.

Цыганова предположила, что руководство канала хотело избежать лишних дискуссий об уехавшей певице, однако вышло наоборот, теперь же все СМИ активно обсуждают такой ход.

«Не надо её ни стирать, ни цензурить. Пугачёва — продукт своей эпохи. Некогда суперзвезда теперь предатель, живет в забвении на Кипре и водит знакомство с такими же иноагентами-предателями», — написала певица в своем Telegram-канале.

Она отметила, что замазывать лица изменников «глупо», так как россияне должны их видеть и помнить.

«Люди должны видеть лица изменников: пугачевых, смольяниновых**, галкиных* (орфография автора сохранена — ред.) и прочих чтобы помнить, кем они были и кем стали теперь», — заключила Цыганова.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом

**Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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«Соседов помешал Азизе»: Наташа Королёва высказалась о скандале на шоу «Суперстар!»
Наташа Королёва: Азизе на шоу «Суперстар!» помешал победить Сергей Соседов
31 марта 2025, 09:25

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королева заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.
Итоги шоу «Суперстар!» оказались неожиданными: финалистка программы получила всего 5 баллов от жюри и в итоге заняла третье место. Неудача Азизы, которая представила впечатляющий номер на хит «Занавес» Ирины Аллегровой, вызвала возмущение у многих зрителей. Соведущая Вадима Такменева прокомментировала скандал.
«Азиза — замечательная артистка! Это никто не может оспорить. Напоминаю, что 17 лет назад она уже выиграла в первом сезоне "Суперстара!". Поэтому никто не сомневался, что в этом году она также продемонстрирует яркие выступления. И действительно, каждое ее новое выступление ожидали с особым волнением», — признала Королёва.

После финального выступления Азизы в эфире разгорелся скандал: Лера Кудрявцева обвинила 60-летнюю певицу в том, что она ночами беспокоила её звонками и сообщениями. Шура в этом конфликте встал на сторону телеведущей, утверждая, что именно Азиза, исполнительница хита «Твоя улыбка», начала эту историю. В результате три члена жюри, включая Стаса Пьеху, оценили выступление конкурсантки всего в 1 балл, тогда как Сергей Соседов дал ей 2 балла. В итоге неожиданную победу одержала Ксения Георгиади. Жена Сергея Глушко отметила, что музыкальный критик, который с первого выпуска шоу хвалил Азизу, вызывал недовольство у своих коллег.
«Существует две причины, которые помешали Азизе выиграть в этом сезоне. Первая — это Сергей Соседов, который был её сторонником на шоу. Он проявил чрезмерную предвзятость к другим исполнителям, что негативно сказалось на Азизе и вызвало недовольство среди остальных членов жюри. Это было вполне справедливо! Вторая причина заключается в том, что за кулисами происходили не самые приятные вещи, которые также повлияли на оценки жюри», — подчеркнула Наташа.
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«Это все от бедности»: Стас Садальский похвастался антиквариатом и двухуровневой квартирой в центре Москвы
Садальский назвал себя зажиточным артистом и похвастался двухуровневой квартирой
31 марта 2025, 09:20

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Станислав Садальский оказался владельцем двухуровневой квартиры в центре Москвы, которая обставлена антикварными предметами интерьера. Актер в программе «Однажды» на НТВ объяснил роскошную обстановку бедностью в прошлом.
«Я когда учился, был бедным, мечтал, что, когда вырасту, буду себя хорошими вещами окружать», — пояснил Садальский.

Артист похвастался и старинной иконой, которую ему якобы подарили после того, как он однажды «по-пьянке» задержал преступника. По заверению Садальского, это одна из самых ценных для него вещей.

Актер также назвал себя зажиточным.

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*Запрещен в РФ
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