«Оранжевое настроение»: Шахрин запускает зубную пасту и дезодоранты под брендом «Чайф»
Солист группы «Чайф» зарегистрировал товарный знак для косметики и бытовой химии
Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин вместе с коллегами по старой гвардии зарегистрировал новый товарный знак «Оранжевое настроение» через компанию ООО «Оранж». Об этом сообщает Telagram-канал «Звездач».
Музыканты решили расширить сферу деятельности и заняться выпуском косметики и бытовой химии: в планах — зубные пасты, дезодоранты, мицеллярная вода, воск, вазелин, а также одежда и обувь.
Финансовые показатели проекта впечатляют: выручка группы за год выросла на 2 миллиона рублей, а прибыль с 3,3 миллиона достигла 6 миллионов. Участники «Чайф» прекрасно умеют зарабатывать на ностальгии своих поклонников.
