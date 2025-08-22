«Никакой пощады!»: Милонов раскрыл тяжелые последствия для задумавших вернуться в РФ после СВО звезд-иноагентов

22 августа 2025, 02:23

Депутат Виталий Милонов призвал лишать гражданства сбежавших из РФ звезд-иноагентов

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

На фоне возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной многие российские знаменитости, признанные иноагентами, могут захотеть вернуться в РФ. Критерии их допуска на территорию страны будут крайне строгими. Этим поделился депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью с Общественной Службой Новостей.





Милонов подчеркнул, что подход к тем, кто покинул страну в сложный период и резко высказывался о спецоперации, должен быть особенно радикальным.





«Никакой пощады — ни к кому и ни к чему! Я считаю, что мы должны (...) с особым пристрастием изучать всех тех иноагентов, кто изъявит желание приехать в Россию, которую они предали и подставили. И мне очень интересно, кому эти существа будут нужны, когда наступит мир. При условии, что в самый сложный момент эти твари покинули свою страну и отсиживались в том же Израиле», — возмутился он.

