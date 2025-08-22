«Никакой пощады!»: Милонов раскрыл тяжелые последствия для задумавших вернуться в РФ после СВО звезд-иноагентов
Депутат Виталий Милонов призвал лишать гражданства сбежавших из РФ звезд-иноагентов
На фоне возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной многие российские знаменитости, признанные иноагентами, могут захотеть вернуться в РФ. Критерии их допуска на территорию страны будут крайне строгими. Этим поделился депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью с Общественной Службой Новостей.
Милонов подчеркнул, что подход к тем, кто покинул страну в сложный период и резко высказывался о спецоперации, должен быть особенно радикальным.
«Никакой пощады — ни к кому и ни к чему! Я считаю, что мы должны (...) с особым пристрастием изучать всех тех иноагентов, кто изъявит желание приехать в Россию, которую они предали и подставили. И мне очень интересно, кому эти существа будут нужны, когда наступит мир. При условии, что в самый сложный момент эти твари покинули свою страну и отсиживались в том же Израиле», — возмутился он.
Милонов заявил о необходимости не просто запрещать артистам-иноагентам въезд в РФ, но и лишать их российского гражданства. При этом он пока воздерживается от публичного озвучивания конкретных кандидатур, которые могут попасть под эти меры.
Однако напомним, что не все покинувшие Россию артисты были признаны иноагентами. Так, например, Пугачёва уехала из РФ ещё в 2022 году. В обществе её отъезд трактовался по-разному: для одних — это уход великой артистки, для других — сознательное дистанцирование от страны в непростой период.
Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* обосновались за границей, откуда продолжают делать резкие заявления в адрес российских властей, что регулярно вызывает критику со стороны публики и политиков.
При этом артистка до сих пор не считается иноагентом, в отличие от ее мужа. В конце мая Милонов высказывал предположение о том, с чем связано подобное решение Минюста РФ.
*Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская