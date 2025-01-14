Появилось новое видео исхудавшей Аллы Пугачевой, поклонники ее не узнали

Алла Пугачева (Видео: соцсети)
В сеть попало новое видео Аллы Пугачевой, на котором примадонну практически невозможно узнать.
Некоторые поклонники под видео пишут, что Пугачева «помолодела и хорошо выглядит», другие же, что она «превратилась в куклу». На видео певица оказалась среди зрителей одного из спектаклей в местном театре.
Примадонна общалась с компанией людей вокруг и даже улыбнулась в камеру.
Напомним, уехавшая из России Алла Пугачева теперь почти все время проводит на Кипре, где живет с мужем и детьми.
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Примадонна общалась с компанией людей вокруг и даже улыбнулась в камеру.
Напомним, уехавшая из России Алла Пугачева теперь почти все время проводит на Кипре, где живет с мужем и детьми.
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Екатерина Коршунова