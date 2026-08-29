Юрист назвал срок на погашение блогером Лерчек штрафа в 763,5 млн рублей
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обязана оплатить назначенный судом штраф в 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней после вступления приговора в силу. Об этом РИА Новости сообщил правозащитник, юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Если суд удовлетворит ходатайство о предоставлении рассрочки, выплата может быть продлена до пяти лет, пояснил специалист. Чекалина была признана виновной в валютных операциях с поддельными документами (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). Согласно информации суда, она и её соучастники перевели за границу около 251 миллиона рублей.
В июле московский суд приговорил Лерчек к пяти годам условного лишения свободы и оштрафовал её на сумму свыше 763,5 миллиона рублей. Решение инстанции было обжаловано как прокуратурой, так и защитой блогера.
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