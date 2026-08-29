Юрист назвал срок на погашение блогером Лерчек штрафа в 763,5 млн рублей

29 августа 2026, 08:34

Юрист Курбаков: блогер Лерчек должна оплатить штраф в течение 60 дней

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обязана оплатить назначенный судом штраф в 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней после вступления приговора в силу. Об этом РИА Новости сообщил правозащитник, юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.