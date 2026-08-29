Звезда «Универа» Стас Ярушин готовится выступать со своим новым шоу

29 августа 2026, 10:35

SHOT: Актер Стас Ярушин готовится выступать со своим новым шоу

Стас Ярушин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актёр, известный по роли в сериале «Универ», Стас Ярушин готовится к выступлению с новой программой. «Зомби» и другие композиции он поёт за 1,2 млн рублей. Об этом пишет SHOT.