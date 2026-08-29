Звезда «Универа» Стас Ярушин готовится выступать со своим новым шоу
Актёр, известный по роли в сериале «Универ», Стас Ярушин готовится к выступлению с новой программой. «Зомби» и другие композиции он поёт за 1,2 млн рублей. Об этом пишет SHOT.
Артист неожиданно для всех стал певцом и стремительно завоевал популярность в соцсетях благодаря своим видео. Он начал с англоязычной песни о зомби, которая набрала миллионы просмотров, что подтолкнуло его к серьёзному занятию музыкальной карьерой.
По информации источника, его менеджер уже рассматривает предложения о выступлениях на частных мероприятиях. В райдере Ярушина указаны условия: гонорар в размере 1,2 миллиона рублей и несколько важных требований. Среди них — подача красной рыбы с гречкой и наличие 5-звёздочного коньяка (предпочтительно Hennessy или «Арарат»). Организаторы обещают, что выступления шоумена будут сопровождаться его фирменным тонким юмором.
В то же время Ярушин продолжает выпускать по хиту каждые полторы-две недели, большинство из которых на английском языке. Комментаторы отмечают, что качество треков остаётся стабильно низким, и призывают актёра не отказываться от основной работы.
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