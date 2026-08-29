«Отдельный вид удовольствия»: Сергей Жуков поделился снимками с семейного похода за грибами

29 августа 2026, 06:43

Лидер группы «Руки вверх!» Жуков показал кадры с семейного похода за грибами

Сергей Жуков (Фото: Telegram @sezhukovrv)

Музыкант Сергей Жуков опубликовал семейные фото с грибной прогулки и рассказал, как ценит моменты тишины вдали от суеты концертной жизни и съёмок. Снимки появились в его Телеграм-канале.





Артист сообщил, что вместе с родными вновь приехал в Карелию, которая является одним из его любимых мест. Он с восторгом отозвался о Русском Севере, назвав эту местность почти отдельной планетой. По словам Жукова, воздух там насыщен необычными хвойными нотками.



Певец признался, что искренне радуется простым вещам: например, тому, как счастливы его дети, когда находят грибы. Особую ценность для него представляет и вечернее семейное застолье.

​ Сергей Жуков с семьёй (Фото: Telegram @sezhukovrv)

«Возвращаешься в тепло, к костру, жаришь эти свежие грибочки со сметанкой, с укропчиком, картошечкой… Ну это же отдельный вид удовольствия. Сидим все за большим столом, щёки горят после свежего воздуха, едим и просто кайфуем от того, что мы вместе», — поделился Сергей.