«Отдельный вид удовольствия»: Сергей Жуков поделился снимками с семейного похода за грибами
Лидер группы «Руки вверх!» Жуков показал кадры с семейного похода за грибами
Музыкант Сергей Жуков опубликовал семейные фото с грибной прогулки и рассказал, как ценит моменты тишины вдали от суеты концертной жизни и съёмок. Снимки появились в его Телеграм-канале.
Артист сообщил, что вместе с родными вновь приехал в Карелию, которая является одним из его любимых мест. Он с восторгом отозвался о Русском Севере, назвав эту местность почти отдельной планетой. По словам Жукова, воздух там насыщен необычными хвойными нотками.
Певец признался, что искренне радуется простым вещам: например, тому, как счастливы его дети, когда находят грибы. Особую ценность для него представляет и вечернее семейное застолье.
«Возвращаешься в тепло, к костру, жаришь эти свежие грибочки со сметанкой, с укропчиком, картошечкой… Ну это же отдельный вид удовольствия. Сидим все за большим столом, щёки горят после свежего воздуха, едим и просто кайфуем от того, что мы вместе», — поделился Сергей.