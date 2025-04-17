Максим Галкин* организовал выступление Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)
Максим Галкин* организовал выступление Кристины Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена в Праге, пишет Mash.
По данным канала, Орбакайте спела на частном мероприятии по случаю дня рождения ребёнка украинского бизнесмена. Банкет прошёл в роскошном заведении в центре Праги.
Туда пригласили Галкина* и Орбакайте, которые выступили на одной сцене с проукраинским певцом Гариком Кричевским. Публика на украинском языке похвалила юмориста и поблагодарила за поддержку.
Кричевский ранее был популярен в России. Однако после начала спецоперации начал петь на украинском языке. Галкин* также выучил украинский язык и называл себя одесситом. А вот у Орбакайте карьера не сложилась. Она вернулась в РФ, где столкнулась с волной хейта, после чего вновь покинула родину.
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* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Туда пригласили Галкина* и Орбакайте, которые выступили на одной сцене с проукраинским певцом Гариком Кричевским. Публика на украинском языке похвалила юмориста и поблагодарила за поддержку.
Кричевский ранее был популярен в России. Однако после начала спецоперации начал петь на украинском языке. Галкин* также выучил украинский язык и называл себя одесситом. А вот у Орбакайте карьера не сложилась. Она вернулась в РФ, где столкнулась с волной хейта, после чего вновь покинула родину.
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* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Элина Позднякова