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Максим Галкин* организовал выступление Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Максим Галкин* организовал выступление Кристины Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена в Праге, пишет Mash.
По данным канала, Орбакайте спела на частном мероприятии по случаю дня рождения ребёнка украинского бизнесмена. Банкет прошёл в роскошном заведении в центре Праги.

Туда пригласили Галкина* и Орбакайте, которые выступили на одной сцене с проукраинским певцом Гариком Кричевским. Публика на украинском языке похвалила юмориста и поблагодарила за поддержку.

Кричевский ранее был популярен в России. Однако после начала спецоперации начал петь на украинском языке. Галкин* также выучил украинский язык и называл себя одесситом. А вот у Орбакайте карьера не сложилась. Она вернулась в РФ, где столкнулась с волной хейта, после чего вновь покинула родину.

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* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
#подмосковье
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«Такой красавец!»: Виктория Боня влюбилась по пути на Эверест
Телеведущей Виктории Бони понравился пилот самолета по пути на Эверест
17 апреля 2025, 12:13

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня решила покорить гору Эверест. 45-летняя телеведущая прошла многодневную подготовку перед восхождением на самую высокую точку в мире.

Боня уже начала акклиматизацию в первом лагере экспедиции. Модель призналась, что уже начала ощущать признаки горной болезни.

«Горную болезнь никто не отменял. Мы только прилетели, а я уже чувствую высоту... Мы будем идти до Эвереста шесть дней, и приюты будут всё более простенькими... Аппетита пока нет», — рассказала Боня.

Виктория также призналась, что по пути до базы ей приглянулся пилот самолета. Телезвезда хотела бы пообщаться с ним после экспедиции.

«У меня давление поднялось от этого пилота, какой красавец! На самом деле для меня внешность мужская не столь значительная... Он из Швейцарии. Аж давление подскочило», — сказала Боня.
Виктория Боня никогда не была замужем. Телеведущая подчеркивала, что это принципиальное решение.

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#пилот
#шоу-бизнес
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Московский суд взыскал с Волочковой задолженность по ЖКХ
17 апреля 2025, 12:02

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Задолженность по коммунальным платежам взыскали с балерины Анастасии Волочковой в одном из московских судов, пишет РИА Новости.
Известно, на экс-приму Большого подало иск товарищество собственников жилья. Решение вынесли в минувший понедельник, 14 апреля. Сумма долга неизвестна. Уточняется, что это не первый случай в жизни эпатажной знаменитости. В прошлом году с нее взыскали долг свыше 60 тысяч рублей за содержание помещения с февраля 2020-ого по октябрь 2022 года.

В минувшую субботу, 12 апреля, сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой. Иск подали в ноябре прошлого года, но в законную силу решение вступило только в 2025 году.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#долги
#жкх
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Роман с вдовой Джигарханяна и любовь к «женщинам постарше»: как живет Прохор Шаляпин и почему мечтает открыть дом престарелых
17 апреля 2025, 11:48

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Прохор Шаляпин вызывает неоднозначные эмоции у тех, кто знает его имя. Когда-то он решил, что черный пиар — хороший способ продвинуться и начал изображать из себя альфонса, который любит возрастных женщин. Как поменялась его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».
Прохор любит играть на публику. Как говорят, его жизнь — это уже объект его творчества: карьера, активная личная жизнь, социальные сети, участие в различных ток-шоу. Первый успешный опыт был у него еще в юном возрасте, тогда мальчик занял 3 место в конкурсе «Утренняя звезда». А после популярность на широкую аудиторию пришла к нему после «Фабрики звёзд». Он дошел до финала и запомнился не только дуэтами с популярными людьми, но и своими сольными номерами. В то время он понял, что его музыкальный стиль — русские народные песни в фольклорно-современной обработке. Мужчину не раз выделяли почетными наградами: медаль «Талант и признание» и премия «За вклад в сохранение и популяризацию народной культуры».

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Детство и юность


Прохор Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренков) родился в 1983 году, в обычной семье, в Волгограде. Он был единственным ребенком в семье. Но детство не было счастливым — отец пил, избивал мать, после начал и самого Прохора. Отец оставил большой след на детской психике. Мальчик с детства понял, что должен заботиться о себе сам, что эгоизм — это нормальная черта характера. Сейчас он уверен, что сначала нужно полюбить себя, потому что по-другому, без этой любви, ты никого не полюбишь. Даже так Прохор не думает исключительно о себе и способен заботиться об окружающих.

Финансовых проблем в семье никогда не было, даже в 90-е годы. Отца посадили в тюрьму, когда мальчику было 9 лет, учителя в школе всегда делали на этом акцент. Но Прохор говорит, что детством доволен. С раннего возраста он хотел показать всем и себе, что многого добьется.

С творчеством Прохор с детства. Он занимался пением в ансамбле. До 15 лет ходил на занятия в Волгограде, потом переехал в Москву и поступил там в музыкальное училище.

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Учеба в Москве


Когда Прохор Шаляпин приехал в Москву из Волгограда, первые два года были для него настоящим испытанием. Месяц он пожил у родственников, но вскоре его попросили съехать. Общежития при музыкальном училище не было, и ему пришлось искать жильё самостоятельно. Сегодня он с улыбкой вспоминает, как учился готовить и обустраивать быт. Но даже в трудные времена Шаляпин не терял веру в себя. Он был настроен решительно — возвращение в Волгоград не рассматривалось. Его цель была — покорить столицу. После окончания училища он поступил в академию имени Гнесиных, где учился вместе с народной артисткой Мариной Девятовой. Она описывает его как доброго, искреннего и верного человека, всегда готового поддержать.

Самым тяжёлым для него в академии было слушать и учить классику — он её просто не выносил. Из-за проваленных экзаменов его отчисляли не один раз, но он с упорством возвращался и пересдавал. Шаляпин был уверен: настоящий эстрадный артист должен окончить академию Гнесиных.

Параллельно с учёбой он ходил на всевозможные кастинги, участвовал в прослушиваниях. Коллеги говорят о нём как о человеке-празднике — лёгком на подъём. Он никогда не сомневался в своём пути. Хотя сам считает, что ещё не полностью реализовался как артист, он абсолютно счастлив, ведь занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.

Личная жизнь


Первый брак у Прохора случился в 18 лет — с женщиной, которая была его старше. Он не любит вспоминать тот период. Затем была история с моделью Аделиной Шариповой, после которой в его жизни появилось множество отношений со взрослыми женщинами. Даже с актрисой Светланой Светличной ему приписывали роман, но оба это отрицали. Самым обсуждаемым стал его брак с Ларисой Копёнкиной. Многие считали, что он женился ради денег, но позже выяснилось, что это был контрактный союз для пиара — и денег у Ларисы на самом деле не было. Позже у него начались отношения с Анной Калашниковой, которая заявляла, что беременна от него, но оказалось, что ребёнок — не его. За этим последовал разрыв.

Затем были романы и даже шоу «Невеста для Шаляпина», которое не привело к серьёзным отношениям. Далее — роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, вдовой Джигарханяна, но он был недолгим.

Настоящая драма развернулась во время его брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая вскоре после свадьбы умерла. Шаляпин отказался от наследства в пользу её семьи, но и это не спасло его от критики. Горе он переживал тяжело и долго. Позже у него был яркий роман с певицей Ольгой Сан, но их взгляды на семью не совпали, и они расстались. Сейчас Прохор не делится подробностями личной жизни — предпочитает молчание.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Африка


В шоу-бизнесе пробиться было крайне сложно — эстрада долго оставалась закрытым миром. Чтобы оставаться на виду и просто зарабатывать, Шаляпин участвовал в скандальных телешоу, за что получил репутацию альфонса. Он осознанно соглашался на такие проекты — потому что нужно было жить.

Настоящим прорывом стало его участие в африканском телешоу. После выхода программы зрители стали писать ему слова поддержки, говорили, что увидели в нём настоящего, искреннего человека. Это стало неожиданным, но очень тёплым этапом в его жизни.

После этого к нему вернулась популярность, но сам он остался простым и открытым. Он говорит, что «звёздной болезнью» переболел ещё во времена «Фабрики звёзд».

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из шоу «Закулисье Африки на ТНТ»)

Семья


После сорока Шаляпин всё чаще задумывается о семье и детях. Он говорит, что мечтает о двух-трёх детях, хотя пока не чувствует в себе «отцовского инстинкта». Он уверен, что любовь в воспитании важнее всего — именно она делает ребёнка уверенным и счастливым.

Он предпочитает больше не делиться подробностями личной жизни. Считает, что раньше «накомментировался» вволю. Сейчас его сердце закрыто для чужих. Шаляпин активно занимается благотворительностью — часто выступает в домах престарелых и хосписах. Он даже мечтает открыть сеть домов престарелых, где сам бы радовал пожилых людей своими концертами. У него есть своя философия жизни, которую он никому не навязывает. А нравится она кому-то или нет — это уже не его забота.

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#жизнь
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Малахов показал, как вдова Андрея Вознесенского отметила 101-й день рождения
Зоя Богуславская отметила 101-й день рождения в кругу близких
17 апреля 2025, 11:46

Зоя Богуславская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Писательница Зоя Богуславская отметила свой 101-й день рождения в кругу близких и принимала поздравления от гостей. Празднование состоялось накануне в среду, 16 апреля.
Видео торжества опубликовал телеведущий Андрей Малахов. Зал, где собрались гости, украсили воздушными шариками и приготовили большой торт со свечами. Присутствующие повторили несколько раз «С днем рождения». Виновница торжества держала в руках большой красный цветок. К своему 101-му дню рождения Зоя Борисовна написала книгу с воспоминаниями «Халатная жизнь». Автор не была на презентации, но там были ее друзья, которые произнесли восторженные слова о ней.

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#мир
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Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы
17 апреля 2025, 11:46

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Валерия — одна из самых ярких звёзд российской эстрады, многократная обладательница престижных музыкальных наград, среди которых «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года» и другие. 17 апреля артистке исполняется 57 лет. «Радио 1» расскажет историю её триумфов и сложностей, личных драм и профессиональных побед.

Биография Валерии: детство и начало творческого пути


Будущая звезда российской сцены родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. При рождении она получила имя Алла. Её отец возглавлял местную музыкальную школу и был удостоен звания заслуженного работника культуры России. Мама преподавала фортепьяно. Валерия начала обучение музыке именно в школе, где работали её родители, что предопределило её дальнейший путь.

В 1985 году Валерия поступила в престижную Московскую государственную музыкальную академию имени Гнесиных, выбрав специализацию «эстрадный вокал». Её наставниками стали Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.

Первые шаги на сцене


С того же 1985 года Валерия начала выступать с ансамблем Дома культуры в Аткарске, которым руководил её дядя — Владимир Зотов. В составе коллектива она участвовала в выступлении ВИА в Саратове. Именно там на неё обратил внимание известный джазовый музыкант Леонид Ярошевский — её будущий первый супруг.

В 1987 году Валерия прошла отбор на популярный фестиваль в Юрмале и дошла до финала. А в 1991 году певица познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным, который вскоре стал её мужем и соратником в творчестве. Именно в этот период Валерия взяла сценическое имя — в 1993 году она официально изменила его в паспорте.

«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были. Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — рассказывала певица.

Валерия и Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Карьера певицы Валерии: от «Утренней звезды» до Кремля


В 1992 году Валерия выпустила свой первый англоязычный альбом — «The Taiga Symphony», в создании которого принимали участие Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Параллельно она записывала альбом с русскими романсами под названием «Будь со мной».

В тот же период она стала победительницей телевизионного проекта «Утренняя звезда» и международного конкурса «Братиславская лира». А на фестивале «Юрмала-92» ей присудили приз зрительских симпатий.

В 1995 году Валерия выпустила сингл «Моя Москва» и альбом «Анна», спродюсированный Александром Шульгиным. На песни «С добрым утром!», «Самолёт» и «Москва слезам не верит» были сняты клипы. Уже в следующем году певица представила в Санкт-Петербурге сольную программу под названием «Фамилия».

Артистка четырежды становилась лауреатом «Золотого граммофона», признавалась лучшей исполнительницей премий «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards. В 2005 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, а в 2013 году — народной артистки России.

Сольные концерты Валерии проходили в таких престижных залах, как Государственный Кремлёвский дворец, Royal Albert Hall и O2 Arena — что было редкостью для российских исполнителей в начале 2000-х.

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Новый виток: работа с Иосифом Пригожиным


После завершения сотрудничества и личных отношений с Александром Шульгиным, Валерия начала новую главу в карьере — подписала контракт с продюсерским центром Иосифа Пригожина «Нокс мьюзик». Именно с этой командой вышел альбом «Страна любви», ставший хитом и закрепивший успех певицы в чартах.

Валерия вошла в историю как первая и единственная российская певица, чьё фото появилось на обложке американского Billboard.

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Личная жизнь певицы Валерии


Первый брак: Леонид Ярошевский


Знакомство Валерии с первым мужем, Леонидом Ярошевским, произошло во время её школьного выступления. Он предложил ей присоединиться к своему ансамблю, и вскоре между ними вспыхнул роман. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, пара поженилась, когда Валерии исполнилось 19. Брак продлился четыре с половиной года, но с появлением в жизни певицы Александра Шульгина, отношения завершились.

«Когда я уходила, он со мной даже не поговорил. Честно признаться, внутри было немного обидно. Ну хоть немного мужчиной надо быть в каких-то вопросах. Он ничего не мог решить. Он никогда не был моей защитой, опорой, поддержкой», — говорила Валерия в программе «Секрет на миллион».

Второй муж: Александр Шульгин


В 23 года Валерия заменила подругу в баре и встретила Александра Шульгина. Он предложил ей работу, с этого началось их профессиональное сотрудничество, которое переросло в личные отношения. По словам Валерии, чувства Александра проявились внезапно — он неожиданно признался ей в любви.

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Однако с течением времени стали открываться мрачные стороны их брака. Валерия рассказывала, что Шульгин неоднократно поднимал на неё руку. Через три недели после рождения дочери Ани он ранил её ножом в ногу. Позже, на шестом месяце беременности, она потеряла сознание после его удара.

Несмотря на совместно нажитое имущество — семь квартир, загородный дом и студию — всё было записано на Шульгина, и после развода певица осталась ни с чем.

Леонид Ярошевский позже поставил под сомнение её рассказы о насилии, утверждая, что Валерия якобы изменила ему с Шульгиным и обладая жёстким характером, едва ли позволила бы себя обижать.

«Репутация избитой — очень удобная», — говорил он.

Певица предпочла не отвечать на эти заявления.

Счастье Валерии с Иосифом Пригожиным


С Иосифом Пригожиным Валерия познакомилась ещё в 1991 году, когда участвовала в «Утренней звезде». Он первым сделал шаг в сторону сближения, хотя не думал, что их связь перерастёт в брак.

«Когда я узнал, что Валерия свободна, мы сначала встретились по рабочим вопросам. Я даже не думал о браке с ней, это было вне моих планов», — делился он.

Сначала Валерия воспринимала его с осторожностью, но со временем поняла, что он искренен. Их брак был зарегистрирован 5 июля 2004 года.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* / valeriya)

У пары нет совместных детей. На вопрос, почему так, Валерия в интервью на НТВ отметила: ни один ребёнок не спасёт отношения, если в семье нет гармонии.

В 2019 году в программе «Судьба человека» певица призналась, что была беременна от Пригожина.

Сегодня Валерия — бабушка. В январе 2021 года её младший сын стал отцом: родилась девочка по имени Селин. А в августе 2022 года родился Даниэль — внук от дочери Иосифа Пригожина.

Завершение карьеры


В феврале 2025 года Валерия сделала официальное заявление о намерении завершить свою музыкальную деятельность. Последним аккордом в её творческом пути станет альбом «Исцелю», релиз которого намечен на апрель. Иосиф Пригожин отметил, что его жена хочет уйти со сцены на пике — красивой, любимой и полной сил.

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