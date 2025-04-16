В столице проверят бар, в котором отмечали день рождения Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @alla_orfey)
Бар в Москве, где 15 апреля отмечали день рождения уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой, проверят. С таким заявлением выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Во вторник в заведении собрались поклонники Примадонны, её директор Елена Чупракова, критик Артур Гаспарян, бывшая домработница Людмила Дороднова. Они поздравляли любимую певицу.
По словам главы ФПБК, бар, где прошло мероприятие, следует закрыть.
Во вторник, 15 апреля, Алле Борисовне исполнилось 76 лет. В честь дня рождения певицы её супруг Максим Галкин* выложил фотографии в соцсети.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
По словам главы ФПБК, бар, где прошло мероприятие, следует закрыть.
«Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги», — заявил Бородин изданию «Абзац».Отдельно проверку проведут в отношении организаторов праздника. Глава ФПБК отметил, что люди понимали, куда шли.
Во вторник, 15 апреля, Алле Борисовне исполнилось 76 лет. В честь дня рождения певицы её супруг Максим Галкин* выложил фотографии в соцсети.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина