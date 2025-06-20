Павел Прилучный возбуждает уголовное дело против Агаты Муцениеце за клевету
Павел Прилучный возбуждает против Агаты Муцениеце уголовное дело за клевету. Об этом после последнего судебного заседания рассказала адвокат актера Оксана Даниелова, передает «СтарХит».
«Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму», — сказала адвокат.
По ее словам, в 2020 году актриса приобрела известность за счет того, что заявила о побоях со стороны Прилучного. Даниелова добавила, что Муцениеце также должна понести ответственность за то, что обвиняет Павла в препятствовании общения Тимофея с матерью, поскольку это не является правдой.
*Запрещен в РФ