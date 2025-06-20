Павел Прилучный возбуждает уголовное дело против Агаты Муцениеце за клевету

Павел Прилучный (Фото: Инстаграм*/bugevuge)

Павел Прилучный возбуждает против Агаты Муцениеце уголовное дело за клевету. Об этом после последнего судебного заседания рассказала адвокат актера Оксана Даниелова, передает «СтарХит».



«Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму», — сказала адвокат.

По ее словам, в 2020 году актриса приобрела известность за счет того, что заявила о побоях со стороны Прилучного. Даниелова добавила, что Муцениеце также должна понести ответственность за то, что обвиняет Павла в препятствовании общения Тимофея с матерью, поскольку это не является правдой.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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