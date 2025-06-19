«Возместить убытки»: Адвокат Полины Лурье борется за квартиру Долиной
Хамовнический районный суд города Москвы постановил вернуть Ларисе Долиной квартиру, но не обязал певицу отдать полученные деньги покупательнице. Однако, по информации aif.ru, адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, подала апелляционную жалобу на вердикт суда.
Защитница Лурье рассказала, что девушка заключила с певицей предварительный договор купли-продажи и передала ей большой аванс. Взамен полученных средств, Долина собственноучно написала Лурье расписку.
Однако, счастливой обладательницей пятикомнатной квартиры в Хамовниках девушка так и не стала. Артистка по собственной воле передала деньги от продажи квартиры мошенникам. Данный факт никак не влияет на действительность договора купли-продажи квартиры. Но Полина, оставшись без денег и квартиры, подала в суд, который признал Долину потерпевшей, а полученные средства вернуть не обязал.
Свириденко осталась недовольна решением суда и подала документы на оспаривание решения.
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