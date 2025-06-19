«Возместить убытки»: Адвокат Полины Лурье борется за квартиру Долиной

19 июня 2025, 21:59

Адвокат подала жалобу, чтобы Долина вернула полученные деньги за квартиру

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Хамовнический районный суд города Москвы постановил вернуть Ларисе Долиной квартиру, но не обязал певицу отдать полученные деньги покупательнице. Однако, по информации aif.ru, адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, подала апелляционную жалобу на вердикт суда.