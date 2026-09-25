Организаторы не вернут деньги за концерт Канье Уэста в Питере, если он не состоится
Почетный адвокат России Дмитрий Краснов считает, что у организаторов концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут возникнуть проблемы с возвратом денег зрителям. По его оценке, часть выручки от продажи билетов уже могла уйти на подготовку шоу и текущие расходы.
Член Общественной палаты Москвы напомнил: при официальной отмене выступлений компания Say Agency обязана возместить покупателям полную стоимость билетов. Шоу заявлены на 10 и 11 октября, однако их проведение до сих пор не подтверждено.
Неопределенность вокруг визита рэпера сохраняется с конца августа. «Газпром Арена» сообщала об отсутствии договора на аренду стадиона. Петербургские власти указывали, что мероприятие не получило согласования. При этом Say Agency настаивает, что артист приедет в город, а его гонорар уже перечислили. Американское агентство Access Opera, указанное партнером тура, вновь разместило афишу на своем сайте.
По имеющимся данным, зрители приобрели свыше 100 тысяч билетов стоимостью от 9 тысяч до 160 тысяч рублей. Совокупная выручка, как сообщалось, превысила 3 млрд рублей.
Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что в случае отмены покупатели вправе подать иск к организатору, в том числе коллективный. Помимо цены билета, истцы могут потребовать возмещения судебных расходов и затрат на юридическую помощь. Компенсацию морального вреда тоже разрешено заявить, однако для нее потребуются доказательства нравственных страданий. Значительных выплат по таким требованиям юрист не ожидает.
Адвокат обратил внимание на финансовый риск для зрителей. За время продаж агентство могло потратить часть поступлений на рекламу, работу билетных сервисов и техническую подготовку. Если свободных средств не хватит, возврат денег способен затянуться.
Если следствие установит, что организаторы изначально не намеревались проводить концерты и вводили покупателей в заблуждение, ситуация может получить уголовную оценку. Краснов допустил квалификацию по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Максимальное наказание по такой статье составляет до десяти лет лишения свободы.
В случае срыва выступлений по вине партнеров агентство, по словам юриста, сможет предъявить им собственные требования о возмещении потерь.
Читайте также: