Организаторы не вернут деньги за концерт Канье Уэста в Питере, если он не состоится

25 сентября 2026, 16:04

Организаторам концертов Канье Уэста может не хватить денег на возврат билетов

Фото: iStock/Lindrik

Почетный адвокат России Дмитрий Краснов считает, что у организаторов концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут возникнуть проблемы с возвратом денег зрителям. По его оценке, часть выручки от продажи билетов уже могла уйти на подготовку шоу и текущие расходы.