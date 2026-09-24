Сама нашла мужу другую женщину, не смогла родить Леонтьеву и потеряла сына: куда пропала Народная артистка Людмила Хитяева
Она сыграла Дарью Мелехову в «Тихом Доне» и Солоху в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». А однажды сама предложила мужу найти другую женщину — и даже назвала кандидатуру. За плечами актрисы — три брака и череда тяжёлых личных драм. Сегодня 96-летняя Людмила Хитяева живёт одна и отказывается сниматься. Почему народная артистка перестала выходить на сцену и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Зачем бросила мединститут, почему сломала нос и как стала знаменитой?Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. Её отец, Иван Яковлевич, работал инженером, а мать, Вера Ивановна, была медиком. После школы будущая звезда планировала стать врачом и уже подала документы в медицинский институт, успешно сдав вступительный экзамен.
Однако по просьбе подруги, мечтавшей о сцене, она отправилась с ней на прослушивание в театральное училище. Там приятельнице абитуриентки предложили продемонстрировать свои способности перед комиссией. Прочитав монолог Катерины из «Грозы», Хитяева произвела сильное впечатление на преподавателей. Наставники разглядели в ней актёрский дар и предложили поступить на курс. Девушка согласилась и забрала документы из мединститута. В 1952 году Людмила окончила Горьковское театральное училище. Первой значительной ролью начинающей артистки в кино стала Екатерина Воронина в одноименном фильме режиссёра Исидора Анненского по сценарию Анатолия Рыбакова. В 1958 году постановщик Сергей Герасимов пригласил актрису на роль Дарьи Мелеховой в экранизацию романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Эта роль принесла восходящей звезде всесоюзную известность.
По воспоминаниям актрисы, работа в кадре включала сложные сцены, требовавшие физических усилий, в том числе эпизоды в холодной воде. В 1961 году Хитяева воплотила образ Солохи в фильме-сказке Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». По воспоминаниям артистки, незадолго до начала съёмок она сломала нос во время катания на лыжах. Однако травма не стала помехой: постановщик счёл, что новая форма носа лучше соответствует образу ведьмы.
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В том же году Людмила исполнила главную роль в драме Татьяны Лиозновой «Евдокия». Сюжет картины охватывал большой временной промежуток, и актрисе пришлось играть героиню от юности до глубокой старости. Для создания эффекта старения гримёрам требовалось ежедневно наносить сложный возрастной макияж.
Почему звезда фильма «Тихий Дон» сама отдала третьего мужа другой женщине?Народная артистка РСФСР была замужем трижды. Первый брак с актёром Александром Белокринкиным был заключён во время учёбы в театральном училище. В этом союзе родился сын Павел. Супруги развелись после нескольких лет совместной жизни. Вторым избранником актрисы стал врач Борис Якобсон. По рассказам товарищей по цеху, мужчина был известным врачом. Однако и эти отношения распались из-за неверности супруга. «Солоха» вернулась с гастролей раньше времени и застала мужа с другой женщиной.
«Я сказала — проводи даму. Он привёл в наш дом врачиху. Они сидели, только сидели ещё и пили коньяк, и торт был на столе. А если бы я позже вошла?» — рассказала актриса «Пятому каналу».На тот момент Хитяева была беременна, но после случившегося приняла решение сделать аборт, о чём позже жалела. В интервью Людмила Ивановна отметила, что до сих пор «замаливает этот грех». Вскоре после развода Якобсон скоропостижно скончался. С третьим мужем, спортсменом и постановщиком трюков Валерием Леонтьевым, кинодива познакомилась на съёмках. Будущие супруги целый год присматривались друг к другу, прежде чем дать волю чувствам.
«У меня в репертуаре актёр, врач, спортсмен. И ведь 20 лет вместе!» — шутила Хитяева.В 1992 году женщина задумалась о разводе. Валерию было 50, и он всё ещё хотел детей — а она родить не могла. Поэтому сама предложила мужу найти женщину, которая согласится на рождение ребёнка. И назвала кандидатуру — миловидную продавщицу из магазина. Сначала тот наотрез отказался.
«Мужчины — они ведь ведомые. Я заронила эту искру, он с ней познакомился. Я понимала, что ему обязательно нужно — у меня внук, внучка. Я отдала спокойно, без всяких скандалов, она мне очень нравится», — откровенничала актриса с «5-tv.ru».
«Я превратилась в тень»: как живёт Людмила Хитяева в свои 96 лет?Сын Людмилы Хитяевой Павел получил образование востоковеда и отказался продолжать артистическую династию. Наследник проживал в Таиланде, у него родились двое детей — сын Павел и дочь Мария. 5 июля 2023 года мужчина скончался в возрасте 69 лет от сердечной недостаточности. В эфире программы Бориса Корчевникова Людмила Хитяева прокомментировала смерть сына: «У меня пропал смысл жизни... Я превратилась в тень. Трагедия, когда мать пережила своего ребёнка». Внук артистки проживает в США, на похороны отца он не приехал. 15 августа 2026 года актриса отметила 96-летний юбилей.
Размер пенсии звезды «Тихого Дона» составляет около 55 тысяч рублей. Народная артистка проживает одна. Актриса отказывается от съёмок в современных проектах, характеризуя их как «халтуру», и не участвует в ток-шоу.