Сама нашла мужу другую женщину, не смогла родить Леонтьеву и потеряла сына: куда пропала Народная артистка Людмила Хитяева

24 сентября 2026, 19:54

Людмила Хитяева (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Она сыграла Дарью Мелехову в «Тихом Доне» и Солоху в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». А однажды сама предложила мужу найти другую женщину — и даже назвала кандидатуру. За плечами актрисы — три брака и череда тяжёлых личных драм. Сегодня 96-летняя Людмила Хитяева живёт одна и отказывается сниматься. Почему народная артистка перестала выходить на сцену и как живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Зачем бросила мединститут, почему сломала нос и как стала знаменитой? Почему звезда фильма «Тихий Дон» сама отдала третьего мужа другой женщине? «Я превратилась в тень»: как живёт Людмила Хитяева в свои 96 лет?

Зачем бросила мединститут, почему сломала нос и как стала знаменитой?



Людмила Хитяева (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

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Почему звезда фильма «Тихий Дон» сама отдала третьего мужа другой женщине?



Людмила Хитяева (Фото: кадр из фильма «Путешественник с багажом» РИА Новости/А. Гольцин)

«Я сказала — проводи даму. Он привёл в наш дом врачиху. Они сидели, только сидели ещё и пили коньяк, и торт был на столе. А если бы я позже вошла?» — рассказала актриса «Пятому каналу».

«У меня в репертуаре актёр, врач, спортсмен. И ведь 20 лет вместе!» — шутила Хитяева.

«Мужчины — они ведь ведомые. Я заронила эту искру, он с ней познакомился. Я понимала, что ему обязательно нужно — у меня внук, внучка. Я отдала спокойно, без всяких скандалов, она мне очень нравится», — откровенничала актриса с «5-tv.ru».

«Я превратилась в тень»: как живёт Людмила Хитяева в свои 96 лет?