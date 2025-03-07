Зеркало Наполеона за 24 млн, компотьер за 22 млн: что Пугачева и Галкин* пытались вывезти за границу

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)
Андрей Матус, который помогал перевозить вещи Алле Пугачевой и Максиму Галкину* из РФ в Израиль, сообщил, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 млн рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
По его словам, в декларации были указаны 49 оригиналов и 28 копий работ известных художников. Матус поделился, что стоимость картин варьировалась от 700 до 600 тыс евро. Он отметил, что Галкин* приобретал эти работы на европейских аукционах.
Звездные супруги даже получили разрешение на перевозку драгоценных вещей от Минкульта, но посылка застряла в Шереметьево, так как в ней оказались и незадекларированные предметы.
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**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова