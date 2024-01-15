Орлова назвала клеветой обвинения рэпера Vacio

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Экс-солистка группы «Блестящие» певица Ольга Орлова назвала обвинения рэпера Vacio, заявившего, что она сняла на него компромат на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, ложью и клеветой.
«Они явно преувеличивают мой «лук» на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий», — ответила в беседе с Газета.ру Орлова.
Ранее арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío обвинил в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, бывшую участницу группы «Блестящие» и звезду 90-х Ольгу Орлову.
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