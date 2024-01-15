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Орлова назвала клеветой обвинения рэпера Vacio

15 января 2024, 17:23
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Экс-солистка группы «Блестящие» певица Ольга Орлова назвала обвинения рэпера Vacio, заявившего, что она сняла на него компромат на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, ложью и клеветой.

«Они явно преувеличивают мой «лук» на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий», — ответила в беседе с Газета.ру Орлова.

Ранее арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío обвинил в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, бывшую участницу группы «Блестящие» и звезду 90-х Ольгу Орлову.

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Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе
15 января 2024, 16:02

Екатерина Чеснокова

Леонид Агутин в социальных сетях публично обратился к своей супруге Анжелике Варум на фоне слухов о расставании. Артист поздравил жену с годовщиной отношений и опубликовал их совместное фото.

«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! <...> Это называется — судьба.», — написал музыкант.
Пара вместе с 1998 года, поженились артисты в июле 2000 года. В 2022 году в интернете стали распространяться слухи об их расставании. Фанаты обратили внимание, что Агутин стала чаще появляется на публике без Варум. Позже артист выпустил композицию со словами «Я закрываю между нами дверь». Спустя время певец опроверг все домыслы, и заявил, что песню написали группа «3333» и Саша Ли, который был его подопечным в десятом сезоне шоу «Голос», и ни о каком разводе с Анжеликой речи не идет.

У этой пары есть дочь Елизавета, сейчас ей 24 года. Девушка получила образование в Соединенных Штатах и начала строить свою карьеру, выступая в своей рок-группе под названием «Without Gravity». У Леонида также есть дочь Полина от предыдущих отношений с балериной Марией Воробьевой, и она живет со своей мамой в Париже.

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Волочкову призвали «отменить» из-за видео с целующим ее трусы Джигурдой
Shot: общественники требуют отменить шоу Волочковой из-за видео с Джигурдой
15 января 2024, 12:49

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Общественники призвали запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после скандального видео, на котором шоумен Никита Джигурда целует артистку в трусы. С заявлением выступила организация «Ветераны России». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По мнению активистов, Волочкова подает плохой пример несовершеннолетним балеринам. Они считают, что шоу балерины может плохо отразиться на психике детей. На кадрах видно, как Волочкова и Джигурда танцуют под песню Успенской «Гитара». Никита становится на колени, сдирает с артистки штаны, опускается к ее животу.

«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — возмутилась балерина.
После инцидента Волочкова сообщила, что разрывает дружбу с артистом.

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#видео
#шоу
#люди
#балет
#артист
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В Таиланде отменили концерты Галкина* из-за политических высказываний
15 января 2024, 11:37

Фото: istock / nantonov

В Таиланде в курортных городах отменили два концерта юмориста Максима Галкина*. Причиной этому стали политические высказывания шоумена. Об этом сообщает ТАСС.

Артист должен был выступать 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25 января в отеле Royal Phuket City Hotel в Пхукете. Стоимость билетов варьировалась от 8,5 до 16 тысяч рублей, теперь все билеты сняты с продажи.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник информагентства.
До этого стало известно, что в Таиланде отменили выступления бывшего резидента Comedy Club комика Руслана Белого*. Организаторы концертов заявили, что мероприятие не состоится по независящим от организаторов причинам.

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*признаны в РФ иностранными агентами
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#концерт
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Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
Рэпер Vacío заявил, что скандал вокруг «голой вечеринки» устроила Ольга Орлова
15 января 2024, 09:39

Фото: iStock/LightFieldStudios

Арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío заявил, что в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, виновата бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.

В частности, рэпер Vacío получил 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. При этом, 6 января срок его наказания был продлён ещё на 10 дней.

Защита рэпера в суде утверждает, что скандальное видео, на котором Vacío стоим в одном носке на половом органе (после чего и этот предмет с него срывают и он остаётся голым), сняла и выложила в сеть бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова.

Она, как сообщает адвокат Vacío, также присутствовала на вечеринке, однако, смогла ускользнуть от объективов камер и, к тому же, развязала весь этот жуткий скандал, от которого пострадали артисты.

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#интернет
#адвокат
#видео
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#хулиганство
#скандал
#киркоров
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Спутница Алена Делона заявила, что его дети пытались убить отца
Figaro: Спутница Алена Делона заявила, что его дети пытались убить отца
15 января 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спутница французского актёра Алена Делона Хироми Роллен заявила, что его дети покушались на убийство отца. Об этом пишет Figaro со ссылкой на осведомлённый источник.
По информации издания, Роллен написала об этом в письме прокурору. Женщина требует проведения «срочного расследования» по факту попытки «умышленного убийства». Она утверждает, что дети Алена Делона хотели убить отца.

«Требует, чтобы «было проведено срочное расследование» по фактам, которые, по её мнению, схожи с «попыткой умышленного убийства» 88-летнего актера его детьми», — говорится в публикации.

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#актёр
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Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым
Instasamka: коллаборация с Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa»
14 января 2024, 11:44

Фото: iStock/carloscastilla

Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». Об этом певица написала на странице в своей официальной группе «ВКонтакте».
Звезда рассказала, что в настоящее время она продолжает деятельность под наименованием «Инстасамка». Напомним, Максим Фадеев заявлял о том, что планирует возобновить проект «Глюк"oZa», однако без певицы Натальи Ионовой. По вероятной причине, Ионова отстранена от проекта из-за участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что российские артисты Глюкоза (Наталья Ионова) и Филипп Киркоров были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Также были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

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Концерт британской группы в Греции отменили из-за Украины
Концерт британской группы Tiger Lillies в Афинах отменили из-за Украины
14 января 2024, 01:22

Фото: iStock/cookelma

Концерт британского трио Tiger Lillies в Афинах был отменен после того, как жители района Экзархия обратились к властям с протестом против группы за ее поддержку Украины, сообщает «Эфимерида тон синдактон».
По информации издания, концерт, который должен был состояться на центральной площади района, предоставлялся группой бесплатно в знак поддержки местных жителей, выступающих против строительства метро в Экзархии и участвующих в акциях протеста, которые иногда сопровождались столкновениями с полицией. По словам газеты, организаторы вынуждены были отменить мероприятие из-за явной симпатии группы к Украине и давления «групп и отдельных лиц, участвующих в социальной жизни района».

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Актрису Мию Гот обвинили в побоях
13 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto/ppengcreative

30-летняя актриса Мия Гот обвиняется в жестоком поведении.
По словам актёра массовки, который снимался вместе с Гот в финальной части трилогии Х, картине «Максин».

В судебном иске, который оказался в распоряжение TMZ, Джеймс Хантер утверждает, что в 2023 на съёмках одной из сцен, где Гот должна была бежать, перепрыгивая через него, девушка специально ударила его по голове ботинком. Но дубль не получился достаточно хорошим.

Сцену пришлось переснимать. Мия Гот в очередной раз оказалась не слишком аккуратной.

По словам пострадавшего, травмы, которые ему нанесла Гот, вызвали сильную боль, ригидность шеи и даже сотрясение мозга.
А после того, как мужчина пожаловался режиссёру, Гот начала высмеивать и унижать его. А после этого случая мужчину сняли с роли и уволили.

За свои страдания мужчина планирует получить компенсацию от Гот и режиссеров в размере 500 000 (около 43 млн рублей).

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#актриса
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Артисты Галкин* и Сердючка получили штрафы после концертов в Дубае
Mash: Галкин* и Сердючка оштрафованы за антироссийские высказывания в Дубае
13 января 2024, 17:21

Фото: istockphoto/JandaliPhoto

Юморист Максим Галкин* и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае.
Telegram-канал Mash пишет, что Галкин оштрафован на 100 тысяч дирхам (2,4 млн рублей), а Данилко кроме штрафа получил ещё и запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты.

Причиной санкций явились политические высказывания на концертах и корпоративах.

Сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая изучили запись выступления Галкина в 2023 году. Артист негативно говорил о россиянах, а также продолжал за зрителями фразу «Слава Украине».

Также у Галкина нашли высказывания о РФ, которые не понравились ДТКМ. Артист был оштрафован на 100 тысяч дирхам, он высчитывается от сборов за выступление.

Данилко позволил себе антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году. Сообщается, что он «разжег межнациональный конфликт». В итоге ему не только выписали штраф, но и наложили запрет на выезд.

Известно, что за выступлениями артистов в Дубае особенно пристально следят, чтобы они не делали политических заявлений на концертах.

Ранее сообщалось, что концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии. Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство. Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.

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*внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#шоу-бизнес
#новости
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